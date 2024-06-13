 

Торговые партнёры не отворачиваются от России вопреки давлению Запада

13.06.2024, 10:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Третьи страны помогают РФ обходить западные санкции вопреки давлению, оказываемому на них Соединёнными Штатами, пишет The Guardian. Как отмечает издание, по прошествии двух лет с момента введения санкций экономика РФ демонстрирует устойчивость, и, по прогнозам, будет расти быстрее, чем экономики большинства развитых стран.


АР

После начала спецоперации на Украине Запад ввёл против РФ тысячи санкций и присвоил стране сомнительное звание лидера по числу санкций против её физических и юридических лиц. Западные ограничительные меры, направленные против всего — от частных лиц до основных отраслей российской экономики, — призваны изолировать страну.

Однако, как отмечает The Guardian, по прошествии двух лет российская экономика демонстрирует невероятную устойчивость и, по прогнозам, будет расти быстрее, чем экономики большинства развитых стран. Импорт восстановился почти до уровня, существовавшего до конфликта, за счёт сотрудничества со странами, которые отказались вслед за Западом вводить антироссийские санкции.

Аналитики называют это «санкционной дырой»: товары от полупроводников до деталей самолётов и смартфонов переправляются и реэкспортируются в Россию через фирмы в Китае, Турции или ОАЭ, а также через страны постсоветского пространства Армению и Казахстан.

США пытаются оказывать давление на такие страны, впрочем, до сих пор делают это безрезультатно. Так, по словам главы Торгово-промышленной палаты Дубая Хамада Буамима, санкции в отношении РФ не оказали никакого влияния за пределами Запада, а попытки остановить поток торговли просто перенаправили её. «Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти санкции менее эффективными», — приводит издание слова Буамима.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Hill – Трамп «эпично» разнёс помощь Киеву в американском конгрессе

14.06 / США отправили на Кубу подлодку в ответ на визит российских судов

14.06 / Путин вновь выдвинул ультиматум Украине и НАТО

14.06 / Может не продержаться и 10 месяцев, не говоря уже о 10 годах — Politico о соглашении Байдена и Зеленского

14.06 / 43 процента украинцев считают, что уровень демократии на Украине при Зеленском упал

14.06 / Участием в украинской войне США нарушают свою же конституцию

14.06 / Если Берлин и дальше будет вмешиваться в украинский конфликт, то в Восточной Германии действительно задумаются об отделении от ФРГ

13.06 / Возвращение Трампа в Белый дом поставит под угрозу значение НАТО и доверие внутри альянса

13.06 / «Пусть Путин всю её заберёт!» — американский журналист разлюбил Украину, угодив в расстрельный список Киева

13.06 / Для защиты Америки от террористов надо отправить Байдена на пенсию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика