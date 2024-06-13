Торговые партнёры не отворачиваются от России вопреки давлению Запада

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Третьи страны помогают РФ обходить западные санкции вопреки давлению, оказываемому на них Соединёнными Штатами, пишет The Guardian. Как отмечает издание, по прошествии двух лет с момента введения санкций экономика РФ демонстрирует устойчивость, и, по прогнозам, будет расти быстрее, чем экономики большинства развитых стран.



АР

После начала спецоперации на Украине Запад ввёл против РФ тысячи санкций и присвоил стране сомнительное звание лидера по числу санкций против её физических и юридических лиц. Западные ограничительные меры, направленные против всего — от частных лиц до основных отраслей российской экономики, — призваны изолировать страну.

Однако, как отмечает The Guardian, по прошествии двух лет российская экономика демонстрирует невероятную устойчивость и, по прогнозам, будет расти быстрее, чем экономики большинства развитых стран. Импорт восстановился почти до уровня, существовавшего до конфликта, за счёт сотрудничества со странами, которые отказались вслед за Западом вводить антироссийские санкции.

Аналитики называют это «санкционной дырой»: товары от полупроводников до деталей самолётов и смартфонов переправляются и реэкспортируются в Россию через фирмы в Китае, Турции или ОАЭ, а также через страны постсоветского пространства Армению и Казахстан.

США пытаются оказывать давление на такие страны, впрочем, до сих пор делают это безрезультатно. Так, по словам главы Торгово-промышленной палаты Дубая Хамада Буамима, санкции в отношении РФ не оказали никакого влияния за пределами Запада, а попытки остановить поток торговли просто перенаправили её. «Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти санкции менее эффективными», — приводит издание слова Буамима.