 

США расширят санкции в отношении полупроводников для России

12.06.2024, 16:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Правительство США готовит расширение санкций в отношении полупроводниковых чипов и их продажи в Россию, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ожидается, что Белый дом объявит об этом уже в среду. Нововведения помимо прочего будут подразумевать усиление экспортного контроля, чтобы воздействовать на продавцов на фоне попыток РФ обойти санкции.


AP

Вашингтон планирует уже в среду объявить о введении новых санкций в отношении продажи полупроводниковых чипов и других товаров в России, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Целью расширения санкций является желание администрации Байдена оказать воздействие на сторонних продавцов в Китае на фоне попыток РФ обойти западные ограничения. 

По информации агентства, нововведения будут подразумевать усиление существующего экспортного контроля. Причём, речь идёт о товарах под брендом США, а не только о произведённых в Штатах. Ожидается, что будут названы конкретные компании из Гонконга, которые направляют товары в Россию. 

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби предупредил журналистов об анонсировании новых санкций и контроле за экспортом в Россию. Однако ни Белый дом, ни Министерство торговли США пока не дали никаких комментариев относительно нововведений. 

Reuters отмечает, что эта новость появилась накануне поездки Джо Байдена на встречу с лидерами G7 в Италии, где помимо прочего планируется обсудить усиление поддержки Украины и создание дополнительных препятствий для Москвы. Есть мнение, что необходимо организовать встречу Зеленского с лидерами G7, чтобы подчеркнуть тяжёлое положение украинской армии.

Соединённые Штаты особенно недовольны ростом сотрудничества между Россией и Китаем, которое, по их мнению, помогает в том числе и российским вооружённым силам. В частности, по словам двух источников, знакомых с ситуацией, Пекин экспортирует станки и другое производственное оборудование, которое используется для производства оружия. 

Эксперты также считают, что назрела необходимость внести изменения в определение американских товаров, попадающих под экспортный контроль. Это особенно актуально, учитывая, что экономика РФ во многом сосредоточена на СВО.

По данным Reuters, Белый дом также готовиться объявить о новых серьёзных санкциях против финансовых учреждений и других организаций, которые входят в цепочку «каналов поставок технологий и товаров» российской армии.   


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