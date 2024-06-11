Выборы в Европарламент стали очередным унижением для Шольца

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

На воскресных выборах в Европарламент правящая коалиция Германии потерпела сокрушительный удар. Это стало очередным унижением для канцлера Шольца, поскольку его партия показала худший результат за более чем сто лет, пишет Politico. По последним данным, меньше трети немцев всё ещё поддерживают этот альянс. На этом фоне возникают опасения, что правительство может не дожить до следующих выборов.



AP

В Европе вновь встали вопросы о том, выживет ли немецкое правительство после того, как правящая коалиция Германии потерпела сокрушительный удар на выборах в Европарламент, пишет Politico.

Правительственный альянс, коалиция социал-демократов, «зелёных» и Свободных демократов, показал себя не самым лучшим образом. Результат социал-демократов Шольца на общенациональном голосовании оказался худшим за более чем сто лет. Плохо обстоят дела и у «зелёных» — их поддержка снизилась почти вдвое. На этом фоне снова возникают сомнения относительно стабильности нынешнего правительства, отмечает издание.

Это трёхстороннее партнёрство так и не смогло найти ответы на целый ряд насущных проблем, стоящих перед Берлином: от стагнации экономики, до проблем с миграцией. Очередные выборы пройдут во второй половине 2025 года, однако борьба внутри правительственной коалиции становится всё заметнее. Это вызывает опасения, что правительство может не дожить до этого срока.

Общенациональное голосование в Европарламент в воскресенье показало явную победу правоцентристских христианских демократов. Согласно прогнозу телевидения Германии, они набрали около 30,2%. На втором месте «Альтернатива для Германии» (AfD) с 16%. Для них это также очень хороший результат, поскольку в 2019 году они набрали на пять процентных пунктов меньше. Эксперты считают, что AfD сыграла на настроениях немцев, недовольных ростом миграции.

Тем временем, социал-демократы Олафа Шольца набрали менее 14% голосов. Это стало явным крахом для партии, которая долгое время была столпом политической жизни Германии. Однако снижение их поддержки наметилось уже некоторое время назад. В 2019 году их результат составил 15,8%. Но самый крупный проигрыш, по некоторым данным, приписывают «зелёным». Они набирают около 11,9%, что на 8,6% ниже выборов 2019 года.

Воскресные выборы стали очередным унижением для канцлера Шольца. При очень низком рейтинге одобрения он всё же настоял на том, что именно он должен быть лицом предвыборной кампании наряду с Катариной Баркли, ведущим кандидатом от партии на выборах в Европарламент.

Сама Барли назвала результаты выборов «горькими». «Совершенно очевидно, что мы не получили никакого попутного ветра из Берлина», — цитирует Politico её слова.

Немецкие правительственные коалиции редко распадаются на конца срока полномочий. Однако в нынешнем случае нетипична сама коалиция — в неё входят три партии, а не привычные две. Поэтому главный вопрос заключается в том, выживет ли правительство Шольца.

И проблема не только в масштабном падении рейтинга коалиции в глазах избирателей. По последним данным, лишь 30% немцев по-прежнему поддерживают альянс. К тому же теперь стали появляться утверждения, что правительство утратило свою легитимность.

Похожая ситуация сложилась и во Франции. Президент Макрон потерпел сокрушительное поражение от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и объявил о новых парламентских выборах, пишет Politico.

В Берлине же три партии правящей коалиции опасаются, что прекращение работы правительства лишь ухудшит положение. Это особенно касается самого маленького члена коалиции, Свободной демократической партии. Её лидер Кристиан Линднер, занимающий должность министра финансов, уже несколько месяцев находится в противоречии с лидерами «зелёных» по поводу приоритетов правительства в вопросе бюджета и расходовании средств.

Выживание самой партии также под вопросом после того, как она набрала лишь 5% голосов в воскресенье, констатирует издание. И если на следующих выборах в Бундестаг результат будет ещё хуже, то её просто закроют.

Все упомянутые цифры пока не окончательные. Однако если они подтвердятся после завершения подсчётов, это будет расценено как большой успех для AfD. Особенно на фоне скандалов последнего времени. Два главных кандидата от партии на выборах в ЕС были замешаны в ряде сенсационных обвинений в неправомерных действиях, связанных с потенциальным влиянием России.

На немецкой политической арене появилась новая партия BSW, основанная Сарой Вагенкнехт, давним лидером Левой партии. Нынешняя партия Вагенкнехт, сочетающая левую экономическую политику с правыми культурными взглядами, набрала около 6,1%. А вот Левая партия после её ухода погрузилась в кризис и по прогнозам в конечном итоге наберёт не более 2,7% голосов.