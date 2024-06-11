Конгрессмен США – Байден игнорирует ядерную угрозу и пугает глобальным потеплением

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Президент США Джо Байден назвал изменение климата единственной угрозой существованию человечества, в то время как его соперник Дональд Трамп больше обеспокоен угрозой ядерной войны, передаёт Fox News. По словам конгрессмена-республиканца Майкла Уолтца, Байден не делает ничего, чтобы предотвратить самые опасные конфликты, которые могут «опустошить» мир.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы ведём совместную работу по вопросам, имеющим ключевое значение для мира и стабильности, таким как продовольственная безопасность и противодействие терроризму. И экзистенциальная угроза изменения климата, которая лишь нарастает. Мы вместе работаем над тем, чтобы ускорить мировой переход к нулевому (углеродному. — ИноТВ) балансу. Это угроза существованию человечества… Единственная угроза существованию человечества, принимая в расчёт и ядерное оружие, — это если мы будем бездействовать по поводу изменения климата.

ПИТ ХЕГСЕТ, ведущий Fox News: Что?! Джо Байден заявляет миру, что единственная угроза существованию человечества — изменение климата. А Дональд Трамп говорит, что настоящая угроза никак не связана с глобальным потеплением.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США, кандидат в президенты США: Мы переживаем самый опасный момент в истории нашей страны — из-за того, каким мощным стало оружие, в особенности ядерное. Это очень плохо, очень страшно. И я вам скажу, у нас может начаться третья мировая война — из-за нашего лидера. Позапрошлым вечером он говорил о том, что ядерное (оружие. — ИноТВ) не имеет большого значения, а важно — вы только вдумайтесь! — глобальное потепление! Единственное глобальное потепление, до которого мне есть дело, это ядерное глобальное потепление!

ПИТ ХЕГСЕТ: Бывший командир «зелёных беретов», конгрессмен Майкл Уолтц состоит в комитетах по иностранным делам и по делам вооружённых сил. Сейчас он с нами на связи. У вас была очень насыщенная неделя, мы видели ваш прыжок. Суперкруто! Теперь мы хотим узнать ваше мнение вот по какому вопросу: Джо Байден говорит, единственная угроза нашему существованию — это изменение климата. Что скажете вы?

МАЙКЛ УОЛТЦ, конгрессмен США: Знаете, Пит, это явный абсурд. Потому-то мы и говорим, что у нас будут «выборы здравого смысла». Думаю, любой, у кого есть здравый смысл, признаёт, что это может быть задачей на очень отдалённую перспективу. И, кстати, президент Трамп определённо заботился об окружающей среде! Он присоединился к инициативе «Триллион деревьев» — глобальной инициативе по насаждению и сохранению лесов. Он принял ряд мер через Агентство по охране окружающей среды, чтобы у нас была самая чистая вода и самый чистый воздух в истории мира. И мы двигались в правильном направлении, в то время как Китай двигался как раз-таки в неправильном направлении, открывал новую атомную… простите, угольную электростанцию — уголь, российский уголь, что характерно! — каждую неделю!

Но давайте посмотрим на картину в целом, на ядерную угрозу, которая нависла над нами прямо сейчас. Есть Путин, бряцающий ядерным оружием. Есть Иран, который движется к созданию ядерного оружия, и руководит им религиозный фанатик, аятолла. Администрация Байдена ничего не делает по поводу Северной Кореи, в то время как он (Ким Чен Ын. — ИноТВ) создаёт множество ядерных боеголовок и испытывает межконтинентальные баллистические ракеты. Этот список можно продолжать.

И мне кажется, люди не вполне понимают, что региональный обмен ядерными ударами может в буквальном смысле опустошить мир. Индия и Пакистан, Иран и один из его соседей, Северная Корея и Южная Корея. Хотя масштаб был бы ограниченным, последствия для экологии, для атмосферы были бы катастрофическими.

Итак, президент Трамп в который раз совершенно прав. Он сосредоточился на этом в свой первый срок, и я не сомневаюсь, что он сосредоточится на этом во время своего второго срока.

ПИТ ХЕГСЕТ: Проблема в том, что подобные приоритеты проникают в государственные учреждения. Вы знаете об этом лучше, чем большинство людей…

МАЙКЛ УОЛТЦ: Да.

ПИТ ХЕГСЕТ: Идея о том, что изменение климата — экзистенциальная угроза, проникла в Пентагон! Так что теперь Пентагон спешит создать электротанки и электровездеходы, чтобы спасти мир от изменения климата, вместо того чтобы готовиться к противостоянию с равными противниками.

Дата выхода в эфир 09 июня 2024 года.