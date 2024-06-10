Miami Herald – в Майами пристально следят за российскими кораблями

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Вооружённые силы Кубы объявили, что ожидается прибытие атомной лодки и трёх судов ВМФ России, пишет Miami Herald. В ближайшие неделе в Карибском бассейне должны пройти масштабные российские учения, которые станут самыми серьёзными военными действиями РФ в регионе за последние пять лет.



AP

На следующей неделе три судна ВМФ РФ и одна атомная подводная лодка войдут в порт Гаваны, пишет Miami Herald со ссылкой на сообщение вооружённых сил Кубы. Соединённые Штаты пристально следят за происходящим. Американская разведка уже доложила, что ни на одном из судов не будет ядерного оружия.

По мнению администрации Байдена, такой шаг РФ стал ответом на действия США на Украине. Ожидается, что это лишь часть более масштабных российских учений в Карибском бассейне. Они должны пройти в ближайшие недели с участием не только военных кораблей, но и авиации, а значит станут самыми серьёзными военными действиями РФ в регионе за последние пять лет.

Издание отмечает, что главным кораблём российской группировки стал высококлассный современный фрегат «Адмирал Горшков». Это головной корабль в новом классе из шести боевых кораблей, которые Москва вводит в эксплуатацию вплоть до 2025 года.

Корабли такого класса могут выполнять любые функции, от дальних атак до задач сопровождения или противолодочной обороны. Кроме того, они оснащены самым современным российским вооружением, здесь есть сенсорные технологии и возможность разместить на борту один боевой вертолёт.

Недавно в на странице российских ВС в социальных сетях было опубликовано видео. На нём разведывательный самолёт НАТО в Северной Атлантики попал в прицел экипажа «Адмирал Горшков».

В операции РФ в Карибском бассейне также участвует буксир и ледокол «Николай Чикер». Сообщается, что в прошлом году британские власти отследили, что команда корабля занималась осмотром важных нефте и газопроводов близи Шетландских островов недалеко от побережья Шотландии.

Кроме того, по информации издания, задействован нефтяной корабль «Пашин», входящий в состав арктической флотилии ВМФ России. А власти Кубы заявили, что в Гавану также прибудет российская атомная подводная лодка класса «Ясень» «Казань». Это ультрасовременная подводная лодка нового класса, которая способна нести и запускать ядерные ракеты.

По некоторым данным, на обычной основе такие подлодки несут крылатые ракеты наземного базирования, противокорабельные ракеты, противолодочные ракеты, а их экипаж может составлять до 85 человек.

По сообщениям российских СМИ, в апреле «Казань» провела учения, выпустив обычную крылатую ракету по береговой цели в Баренцевом море.