 

Чтобы не отдавать ресурсы России и Китаю – сенатор Грэм объяснил, зачем США спонсировать Украину

10.06.2024, 13:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев, поскольку эта война может иметь экономические выгоды для США и западных стран. Такое мнение высказал американский сенатор Линдси Грэм в эфире CBS News. По его словам, в случае победы Украины Запад получит «лучшего делового партнёра», а заодно и природные ископаемые «на 10−12 триллионов долларов».

ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Если мы поможем Украине сейчас, она может стать лучшим деловым партнёром, о котором мы когда-либо мечтали. Эти 10-12 триллионов долларов в виде критически важных минеральных ресурсов могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы Путину и Китаю.

От того, чем всё закончится на Украине, зависит очень многое. Давайте поможем им одержать победу в войне, потерпеть поражение в которой для нас непозволительно. Давайте найдём способ положить ей конец.

Так или иначе, они (Украина. — ИноТВ) сидят на золотой жиле. Отдавать Путину 10-12 триллионов долларов за критически важные полезные ископаемые, которые он будет делить с Китаем, просто нелепо.

Дата выхода в эфир 10 июня 2024 года.


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