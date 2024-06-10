 

Американский экономист – США просчитались — санкции сблизили Россию с Китаем и усилили БРИКС

10.06.2024, 7:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Решение Запада наложить санкции на российские нефть и газ оказалось «ужасным просчётом», признал американский экономист и профессор Ричард Вольф в интервью Dialogue Works. Вместо того чтобы подкосить российскую экономику, эти запреты сблизили Россию с Китаем и Индией, которые продолжили закупать её энергоресурсы, и, более того, укрепили и расширили БРИКС, сделав этот блок сильнее G7.

РИЧАРД ВОЛЬФ, американский экономист: Россия очень сильно зависит от экспорта нефти и газа. Поэтому американцы и европейцы решили, что смогут помочь военным усилиям украинской армии, наложив на Россию то, что они назвали «матерью всех санкций», по сути, прекратив закупать у неё нефть и газ. Именно поэтому «Северный поток» был разрушен — чтобы русские в буквальном смысле не могли отправлять энергоресурсы по трубе в Германию, куда они должны были поступать.

И это оказалось ужасным просчётом. Они не понимают, что мир меняется. А мир изменился в том числе и в том смысле, что теперь мы имеем очень тесный экономический и политический союз между Россией и Китаем. Более того, мы наблюдаем условия, которые они создали в рамках БРИКС: 11 стран, работающих вместе, которые в совокупности составляют, кажется, почти половину населения мира. 

Этот блок сегодня стал богаче и, безусловно, намного больше, чем единственный другой блок в мировой экономике, который составляют США и их союзники — G7. Сейчас БРИКС больше, чем G7, и разрыв между ними продолжает расти. 

Почему это так важно? Потому что Соединённые Штаты просчитались. Они не поняли, что русские могут и будут успешно сотрудничать с Индией и Китаем, обратившись к ним с просьбой покупать нефть и газ, которые они больше не могут продавать Европе.

Дата выхода в эфир 09 июня 2024 года.


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