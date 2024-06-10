La Nouvelle Tribune – передовая техника США не приспособлена к современной войне

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Вашингтон «извлёк важный урок из войны на Украине»: американская техника оказалась едва ли эффективна при ведении современных боевых действий и уступила даже относительно дешёвым российским беспилотникам, пишет La Nouvelle Tribune. Теперь, осознав важность адаптации и инноваций, США намерены навёрстывать упущенное и разрабатывать новые модификации своего хвалёного вооружения.



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Конфликт на Украине преподнёс США важный урок: их некогда передовое вооружение и хвалёная техника, вероятно, совершенно не приспособлены к современной войне, пишет La Nouvelle Tribune. Неожиданно малая эффективность американских и европейских вооружений «подчёркивает важность адаптивности и инноваций», а также «ставит под сомнение их приспособленность к современной тактике ведения боевых действий», считает издание.

Ярким примером подобного отставания стали боевые танки Abrams, флагман американского арсенала, которые на украинском поле боя «обнажили существенные недостатки своей конструкции перед лицом современных угроз». Известные своей прочностью, эти машины также продемонстрировали недостатки в броне, которая оказалась недостаточной даже для защиты от атак дешёвых беспилотников.

Как отмечает La Nouvelle Tribune, реакция на эти неудачи не заставила себя ждать. Американские военные чиновники довольно скоро признали, что Abrams оказался «не готов к современным воздушным атакам», и объявили о разработке более лёгкой и высокотехнологичной модификации танка M1E3. То же самое произошло и с американскими БМП Bradley, которые не продемонстрировали должного результата и на замену которым США начали разработку новых машин XM30.