 

CNN – слова поддержки Киеву не сдерживают Россию так, как это делали бы оружие и боеприпасы

10.06.2024, 2:12, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На фоне угасающей поддержки Запада украинцы чувствуют себя всё более «брошенными», заявил старший научный сотрудник Атлантического совета Майкл Боцуркив в интервью CNN. По его словам, Байден может сколько угодно извиняться перед Зеленским за задержки поставок — однако извинения и обещания вряд ли помогут украинцам так, как это сделали бы системы вооружений.

Мы, разумеется, хотим поговорить об отношениях с США. Белый дом говорит, что на грядущем мирном саммите по Украине президента Байдена не будет. Тем не менее, как вы отметили, Зеленский с Байденом всё же снова встретится — вероятно, на следующих выходных в рамках саммита G7. Но не могли бы вы рассказать, какие, собственно, чувства эти отношения вызывают сейчас у самих украинцев? Вообще, здесь какое-то ощущение брошенности создаётся… 

МАЙКЛ БОЦУРКИВ, старший научный сотрудник Атлантического совета: Да, я говорил со своими украинскими друзьями всего несколько часов назад… Надо сказать, положение у них сейчас весьма плачевное: и дело не только в перебоях с электричеством, но и в ощущении — как вы верно подметили — что их бросил самый близкий союзник.

Я слушал, что говорил президент Байден в последние несколько часов: он извинился за медленные темпы поставок оружия на Украину. Но как я говорил уже много раз (здесь и не только): слова не сдерживают российские ракеты так, как это делают системы Patriot. И украинцы уже очень долго ждут от США эти передовые системы. Их сейчас нужно где-то штук семь, чтобы лучше защищать такие города, как Харьков (по которому сейчас очень сильно бьют) и также город-порт Одессу (где я, собственно, размещаюсь).

Конечно, очень прискорбно, что политическая арена в США сейчас в таком вот состоянии… Я думаю, извинения Зеленскому со стороны Байдена — это, в определённом смысле, внутриполитическая игра. Байден винит в этом консерваторов, но это никак не помогает в том, что касается задержек с поставками, человеческих потерь и огромных разрушений…

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 июня 2024 года.


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