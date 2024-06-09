Немецкий журналист – из-за украинских ударов по России Германии грозит судьба разрушенного Карфагена

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Из-за выданного Украине разрешения бить по территории РФ Германии грозит судьба Карфагена, полагает журналист и автор книг по украинскому конфликту Патрик Бааб. В интервью Кристиану Бубеку он указывает, что российские официальные лица оставляют за собой право на ответные удары и даже называли конкретные цели в Румынии, Германии и Польше.

КРИСТИАН БУБЕК, ведущий YouTube-канала: Долгое время мы наблюдали дебаты о поставках вооружений на Украину. Теперь на прошлой неделе мы действительно увидели в СМИ, что реально внезапно было дано разрешение на использование западного оружия «для обороны на территории России», — так они это обозвали. Хотя на самом деле речь скорее идёт о нападении. Как вы к этому относитесь? И как вы относитесь к тому, что некоторые у нас твёрдо убеждены, что Украина просто уже проиграла войну?

ПАТРИК БААБ, журналист и автор книг по Украине: Политолог из Кильского университета — профессор Краузе утверждает, что у людей в Германии есть боязнь нагнетания обстановки. Тем самым имеется в виду: «Давайте ещё немного попровоцируем, Путин не будет применять ядерное оружие!». Можно сказать, что мы ничему не научились. Бертольд Брехт писал, что великий Карфаген участвовал в трёх войнах: «после первой войны он ещё был могуч, после второй — ещё пригоден для проживания, а после третьей войны его уже нельзя было найти». И это может случиться и с Германией.

Мы имеем ситуацию, в которой можно говорить о потере связи с реальностью со стороны элит. Американский политолог Джон Миршаймер из Чикагского университета говорит: «невозможно победить ядерную державу, если она почувствует себя загнанной в угол, она применит это ядерное оружие». И российская сторона ясно дала понять, что если это оружие будет использовано против Российской Федерации, то производители этого оружия и те, кто это оружие поставляет, также станут легитимной мишенью для Москвы.

Почётный председатель российского Совета безопасности Сергей Караганов уже называл цели. В своей статье он писал: «если европейцы забыли, как выглядит дорога в ад, мы можем вам показать». А в интервью он дополнил и назвал три цели. Это, во-первых, американские ракетные площадки в Румынии, во-вторых, он назвал Польшу и Варшаву, а в-третьих, также и регион Франкфурта, где также размещено американское вооружение. То есть он ясно дал понять, чего ожидать.

Определяющим здесь является то, что немецкое федеральное правительство явно незаинтересованно в прекращении этой войны. Политический директор министерства иностранных дел, госпожа Тьорвен Бельманн, прямой советник министра иностранных дел (Анналены Бербок. — ИноТВ), выступила на очередной дискуссии в Немецком обществе внешней политики и там она сказала: «мы не считаем хорошими предложения стран Глобального Юга о прекращении этой войны сейчас». С другой стороны, Владимир Путин неоднократно делал переговорные предложения, которые явно не будут приняты Западом. Это показывает подоплёку этой войны и показывает, насколько западные элиты сбились с пути.

Дата публикации 07 июня 2024 года.