France 24 – не желая воевать, украинцы оскорбляют военкомов и предлагают им самим идти на фронт

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В попытках восполнить ряды ВСУ представители военкомата активно рыщут по улицам Украины, раздавая повестки всем подряд. Однако, как рассказали France 24 сами военные комиссары, украинцы, как правило, оказывают им не самый тёплый приём. Реакция на повестку варьируется от упрямого молчания и отказа общаться до прямых оскорблений и вопросов: «А сами-то почему не на фронте?»

Эти украинские военные рыщут по улицам Киева в поисках новобранцев — как добровольцев, так и уклонистов.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОЕНКОМАТА: Мы вас забираем в военкомат.

Согласно новому закону о мобилизации, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обозначить своё присутствие властям, которые надеются таким образом набрать 400 тысяч солдат. Молодые люди могут быть призваны на военную службу с 25 лет, а не с 27, как это было до сих пор. Не самая захватывающая перспектива для этого молодого человека из Херсона.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОЕНКОМАТА: Я буду рассматривать ваше молчание как отказ от повестки. Вы понимаете, о чём я?

Зачастую призывники не очень-то тепло встречают сотрудников военкомата. При этом нарушителям грозят штрафы в несколько сотен евро.

ЮРИЙ ПИХОТА, военный комиссар: Они оскорбляют нас. Они говорят нам: «А вы? Вы ведь тоже здесь. Вы сами-то почему не на фронте? Почему вы здесь?» Но я лично был на фронте в 2014 году в Иловайске. Когда начался конфликт, я был за границей, работал в Израиле строителем, но сразу же вернулся.

ПАВЕЛ ПИМАХОВ, военный комиссар: Это очень обидно… У меня ведь есть медаль за кровь, которую я пролил ради этой страны. Я был дважды ранен. Я воевал, был военнопленным. И всё за время этого конфликта.

На фронте российские атаки отражать становится всё труднее, особенно в Харьковской и Донецкой областях. В пятницу Владимир Путин объявил, что с начала года российская армия взяла 47 населённых пунктов.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Мы постепенно вытесняем противника с территории Донбасса и других прилегающих территорий.

Ни Москва, ни Киев не сообщают о количестве жертв. С украинской стороны единственные официальные данные датируются февралём этого года: Владимир Зеленский объявил, что с момента начала конфликта в феврале 2022 года погибли 31 тысяча солдат, однако он не сообщил ни о количестве раненых, ни о количестве погибших мирных жителей.

Дата выхода в эфир 09 июня 2024 года.