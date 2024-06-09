Reuters – США сигнализировали, что намерены расширить свой ядерный арсенал

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Высокопоставленный член Совета национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди заявил, что США собираются пересмотреть свою стратегию по ядерному оружию. По его словам, Вашингтон может увеличить число развёрнутых единиц для «сдерживания противников и защиты союзников», пишет Reuters.



AP

Соединённые Штаты могут достичь точки, когда им придётся увеличить развёртывание стратегического ядерного оружия для сдерживания растущих угроз со стороны противников. Об этом заявил высокопоставленный член Совета национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди, пишет Reuters.

Чиновник отметил, что Вашингтон собирается скорректировать стратегию по ядерному вооружению. По его словам, в ней администрация Байдена планирует сосредоточиться на «более конкурентном подходе».

Вадди заверил, что США остаются привержены международным режимам контроля над вооружениями. При этом он посетовал на то, что РФ не хочет обсуждать договор взамен СНВ-III, который истекает в 2026 году, а Китай отказывается от переговоров по его ядерному арсеналу.

«В ближайшие годы может наступить момент, когда потребуется увеличить численность развёрнутых (единиц ядерного оружия. — ИноТВ), — заявил Вадди. — Мы должны быть полностью готовы к выполнению этого решения, если президент примет его».

«Если этот день наступит, он приведёт к решению, что для сдерживания наших противников и защиты американского народа, наших союзников и партнёров необходимо больше ядерного оружия», — подчеркнул чиновник.