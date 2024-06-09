 

НАТО отказывается от создания пятилетнего фонда помощи Киеву из-за противодействия членов альянса

09.06.2024, 14:57, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сворачивает инициативу по созданию пятилетнего фонда помощи Киеву, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Этот шаг вызван противодействием членов альянса, которые усомнились в жизнеспособности этой программы на фоне их нежелания выделять Украине дополнительные средства.


AP

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сворачивает планы по созданию пятилетнего фонда военной помощи Киеву после противодействия со стороны членов альянса, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Союзники по военному блоку усомнились в жизнеспособности этой инициативы на фоне нежелания стран выделять новые средства, а также из-за опасений ввести Украину в заблуждение.

Теперь Столтенберг вместо этого просит страны сохранить текущие взносы. Согласно новому предложению, которое уже на следующей неделе может получить поддержку министров обороны стран НАТО, союзники дадут обязательства тратить совместно не менее $43 миллиардов в год на помощь Киеву.

Этот новый план не предусматривает новых денежных вливаний. Его цель — обеспечить большую прозрачность в отношении того, что союзники предоставляют Киеву, и при этом мягко оказывать давление на тех членов, которые не выполняют свои обязательства.


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