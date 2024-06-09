 

США продолжают отставать от Китая и России в гиперзвуковой гонке

09.06.2024, 12:42, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Вашингтон стремится сократить разрыв от Москвы и Пекина, активно занимаясь созданием гиперзвукового оружия для своего флота в рамках программы HALO. Но эта инициатива сталкивается с определёнными трудностями, в том числе из-за того, что Пентагон всё ещё не может определиться с идеальной платформой для разрабатываемых ракет, пишет Asia Times.


AP

Вашингтон стремится вооружить свой флот гиперзвуковым оружием. Этот шаг направлен на то, чтобы догнать Китай и Россию, которые уже добились заметных успехов в этом направлении, пишет Asia Times.

По словам издания, ВМС США расширяют свои возможности по нанесению ударов на море с помощью программы HALO. Её целью является оснащение надводных и подводных судов гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами.

Их демонстрационный полёт планируется осуществить в 2027 году. Новая система должна помочь американскому флоту противостоять передовым военно-морским угрозам, особенно в Тихом океане, поясняется в статье.

ВМС США планируют принять на вооружение ракеты HALO к 2029 году, а в перспективе расширить их конфигурацию до надводного и подводного базирования. Эта разработка отражает реакцию Вашингтона на аналогичные достижения ближайших соперников — Москвы и Пекина, считает Asia Times.

Тем не менее, несмотря на растущий интерес американских военных к технологии, Соединённые Штаты могут столкнуться с «нехваткой гиперзвуковой огневой мощи» по сравнению с Китаем и Россией. Ведь их разработки уже были испытаны или даже использованы в бою, отмечает издание.

Например, ещё в прошлом году КНР испытала гиперзвуковую противокорабельную ракету YJ-21. Предполагается, что она может достигать скорость, которая в десять раз превышает скорость звука, что делает её перехват практически невозможным, напоминает Asia Times.

Дальность полета российской ракеты «Циркон» составляет 1 000 километров, а скорость ее движения в девять раз превышает скорость звука. Более того, по некоторым данным, это оружие уже применялось в ходе украинского конфликта, утверждается в статье.

ВМС США по-прежнему полагаются на дозвуковые ракеты, такие как Harpoon, Naval Strike Missile и Tomahawk, обладающие различными недостатками. Поэтому Америка оказывается в невыгодном положении по сравнению с противниками, обладающими гиперзвуковым оружием, подчёркивает издание.

Кроме того, в то время как Китай и РФ построили военные корабли, способные запускать гиперзвуковые ракеты, США всё ещё испытывают трудности с поиском идеальной платформы. Они пытаются перепрофилировать свои спорные эсминцы типа «Замволт» и инвестируют в проект следующего поколения DDG(X), разработка которого сопровождается множеством проблем, обращает внимание Asia Times.


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