Times – украинцы в попытке избежать мобилизации решаются на опасный переход через Карпаты

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Для украинцев, которые хотят сбежать из своей страны, чтобы избежать мобилизации, варианты ограничены, пишет The Times. Часть из них решается переплыть реку Тиса, другие же идут на рискованную попытку совершить переход через Карпатские горы. При этом украинские власти скрывают данные о масштабах подобной эмиграции, опасаясь, что эта информация может подорвать моральный дух населения.



AP

Украинцы, чтобы избежать мобилизации, решаются на опасный переход через Карпатские горы, пишет The Times.

Для тех, кто хочет сбежать из страны, варианты ограничены. Они могут либо попытаться переплыть реку Тиса, холодные воды которой с начала конфликта унесли жизни 33 человек, либо совершить переход через Карпаты.

В этих окутанных туманом горах водятся медведи, рыси, волки и дикие кабаны. До начала июня их вершины покрыты снегом. А на более низких высотах с наступлением тёплой погоды появляются «подснежники» — оттаивающие тела молодых людей, погибших во время перехода зимой.

Украинские власти неохотно предоставляют данных о количестве сбежавших из страны, опасаясь, что это подорвёт моральный дух населения, поэтому масштабы подобной эмиграции трудно оценить.

Как напоминает издание, с самого начала конфликта украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну. А недавно Киев отозвал консульские услуги тем, кто остаётся за границей.