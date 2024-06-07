 

Мир через территориальные уступки — единственный вариант для Киева

07.06.2024, 8:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Ведущие политики и бизнесмены сходятся во мнении, что Украина не сможет победить Россию на поле боя, пишет Hill. Конфликт должен закончиться переговорами, но Запад на них не идёт. Это заводит ситуацию в тупик и грозит эскалацией, предупреждает автор.


AP

Почти все политические и деловые лидеры в Европе и на Ближнем Востоке считают, что украинский конфликт закончится тем, что Украина навсегда уступит РФ какую-то часть территории — возможно, Донецк, Донбасс и южное побережье вдоль Черного моря до Крыма. Время от времени кто-то высказывает предположение, что РФ удастся занять всю территорию страны, пишет Hill. Но ни один человек не предположил, что Украина сможет полностью и навсегда изгнать россиян с украинской территории. 

Если это так, если наиболее вероятным исходом на Украине является какой-то раздел страны, то почему мы сейчас не ведем реальных дискуссий о прекращении войны, удивляется автор.

В настоящее время Франция рассматривает возможность отправки французских войск на фронт под видом «советников». А США недавно открыто одобрили использование западных вооружений по некоторым ограниченным целям на территории России. Подобные действия лишь увеличивают риск того, что война выплеснется за пределы нынешних границ. Но эти шаги Франции и США не повышают вероятность полной победы Украины. Хотя западная военная техника и материально-техническая поддержка могут расширить возможности Киева, ему, очевидно, не хватает людских ресурсов. Ничто, кроме полномасштабного военного вмешательства Запада, не может вытеснить русских.

По мнению Hill, ситуация просто движется к тупику. Сегодня на Украине, похоже, стоит выбор между миром, предполагающим территориальные уступки России, полным крахом Украины, перманентным состоянием войны или эскалацией. Из них первый выглядит наименее плохим вариантом.


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