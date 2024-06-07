 

European Conservative – ЕС пытается переложить на Россию вину за свои собственные провалы

07.06.2024, 3:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Брюссельский истеблишмент опасается, что на выборах в Европарламент победят популистские и националистические партии, поэтому стремится заранее списать невыгодные для него результаты на «влияние» Москвы. Но на самом деле потенциальный правый поворот в блоке объясняется не внешним вмешательством, а губительной политикой ЕС по всем направлениям: от иммиграции до сельского хозяйства, считает обозреватель The European Conservative Мик Хьюм.


AP

Предвыборная кампания в Европейский парламент сопровождается попытками брюссельской элиты перевернуть правду с ног на голову. Она нападает на консервативных политиков и избирателей, прикрываясь «защитой демократии» от иностранного, особенно российского, вмешательства и «дезинформации», пишет обозреватель The European Conservative Мик Хьюм.

Среди центристских и левых партий ЕС царят панические настроения из-за высокого риска поражения. Поэтому в своей «чёрной пропаганде» они ищут козлов отпущения и пытаются раздуть скандал о «связях», которые европейские политики якобы поддерживают с Москвой, отмечает публицист.

По его словам, нет ничего зазорного в том, чтобы оспаривать неограниченную помощь Украине со стороны ЕС и критиковать европейских лидеров, которые хотят расширить вовлечённость блока в конфликте. Подобная позиция, которую среди прочего занимает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, является совершенно законной и не делает человека автоматически «рупором путинской пропаганды».  

Россия, как и любая великая держава, старается расширить своё влияние за рубежом. Но если миллионы европейцев действительно проголосуют за правые, националистические и популистские партии на выборах в ЕС на этой неделе, то это явно произойдёт не из-за «дезинформации», которую якобы распространяет Москва, подчёркивает автор статьи.

На его взгляд, все эти манипуляции выглядят, как неприкрытая попытка брюссельского истеблишмента заранее переложить вину на Россию, если его не устроят результаты выборов. Хотя очевидно, что избиратели склоняются в сторону популистов не из-за внешнего вмешательства, а из-за губительной политики ЕС по всем направлениям: от иммиграции до сельского хозяйства, подчёркивает Хьюм.


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