 

Бесцельная стратегия США ведёт к вечной торговой войне с Китаем

04.06.2024, 4:02, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

У Соединённых Штатов нет торговой стратегии, и Вашингтон не знает, чего пытается добиться, в том числе при помощи противостояния Китаю, заявил в эфире телеканала Bloomberg американский экономист Стивен Роуч. По словам Роуча, сокращая долю Китая, США лишь отдаёт её каким-то из более чем ста стран, в торговом балансе с которыми сохраняется дефицит.

Хотелось бы обсудить вашу последнюю колонку о непоследовательности торговой политики США («Опасная непоследовательность торговой политики США» для Project Syndicate. — ИноТВ). Что, как вы считаете, с ней не так?

СТИВЕН РОУЧ, американский экономист: Я не думаю, что мы знаем, чего пытаемся достичь с помощью торговой политики. Пытаемся ли мы сократить торговый дефицит? Пытаемся ли мы остановить китайские технологии? Пытаемся ли мы защитить промышленность США и продукты с использованием экологически чистых технологий, у которых нет сравнительных преимуществ? Пытаемся ли мы сдержать Китай в геостратегическом плане?

Что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся достичь нескольких целей с помощью одного инструмента. И я бы сказал, — я написал несколько книг, посвящённых этой теме, — что у нас огромная торговая проблема. У нас дефицит торгового баланса с более чем 105 странами. Мы преследуем самую крупную из них. Но остаётся ещё более 100 стран, в торговом балансе США с которыми всё ещё сохраняется дисбаланс. И по мере того, как мы сокращаем долю Китая, эта часть нашего дефицита достаётся им и их производителям с более высокой стоимостью, и это оборачивается налогами для американских потребителей. Что мы делаем с торговой политикой? Есть ли у нас на самом деле стратегия того, чего мы пытаемся достичь?

Дата выхода в эфир 03 июня 2024 года.


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