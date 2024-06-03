 

DT – в случае войны с Россией танковый парк Великобритании будет уничтожен всего за две недели

03.06.2024, 0:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Великобритания планирует закупить всего 148 новых танков Challenger 3, которых, учитывая танковый парк России, хватит всего на две недели интенсивных боёв со страной, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на слова подполковника в отставке Стюарта Кроуфорда. По словам Кроуфорда, столь скромное количество танков не позволяет союзникам считать Великобританию «военной державой высшего порядка».


AP

Подполковник Королевских вооружённых сил Великобритании в отставке Стюарт Кроуфорд предупредил, что «возмутительно» маленький танковый парк британской армии будет уничтожен за две недели в случае войны с Россией, пишет The Daily Telegraph. 

В частности, Кроуфорд назвал новые танки Challenger 3 «достойными», однако подчеркнул, что их построено слишком мало. «В настоящее время мы планируем закупить только 148 этих танков, что постыдно мало, если вспомнить, что в разгар холодной войны, не так давно, в составе Королевского бронетанкового корпуса Британской армии было около 900 основных боевых танков», — заявил подполковник.

По его словам, в подобных условиях нет ничего удивительного в том, что США больше не рассматривают Великобританию как «военную державу высшего порядка». Более того, учитывая количество танков у России, в интенсивных боях с российскими силами британский танковый парк продержится в лучшем случае всего около двух недель.


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