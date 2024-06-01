Униженные вашингтонские ястребы могут развязать третью мировую войну

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Политика Запада в украинском конфликте не сработала: позиции РФ крепче, чем когда-либо, Путин уже победил, констатирует актёр Тим Диллон в интервью Tucker Carlson Network. Как отмечает Такер Карлсон, госсекретарь Блинкен и другие ястребы в Вашингтоне не захотят смириться с унизительным поражением, и именно из-за их амбиций мир движется к катастрофе.

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Минуту назад вы сказали, что нет никаких шансов, что Украина — «Украина» в кавычках, то есть на самом деле НАТО, на самом деле США — сможет победить страну, население которой на 100 миллионов больше, а производственные мощности гораздо внушительнее. Всё это с самого начала было глупой затеей, победить невозможно. Так?

ТИМ ДИЛЛОН, американский комик, актёр: Да.

ТАКЕР КАРЛСОН: И это правда. Но что если мы потерпим совершенно явное поражение? Это бы означало, что после стольких лет…

ТИМ ДИЛЛОН: Ну, если так подумать, мы уже почти проиграли. Россия… Путин вычистил из правительства ненадёжных людей, консолидировал власть, расширил торговлю с Китаем, Индией…

ТАКЕР КАРЛСОН: Конечно.

ТИМ ДИЛЛОН: … с Пакистаном и, по-моему, с Бразилией. Выгоды компаний возросли…

ТАКЕР КАРЛСОН: Конечно.

ТИМ ДИЛЛОН: … возросло промышленное производство. Он по большому счёту обошёл все эти санкции.

ТАКЕР КАРЛСОН: Зарплаты повысились.

ТИМ ДИЛЛОН: Зарплаты повысились. Его позиции сейчас сильнее, чем когда-либо!

ТАКЕР КАРЛСОН: Конечно.

ТИМ ДИЛЛОН: После этой политики.

ТАКЕР КАРЛСОН: Его страна процветает, а наша нет.

ТИМ ДИЛЛОН: Странное чувство, когда смотришь на эту ситуацию и думаешь: «Он в некотором смысле уже победил!» Если ставилась цель сделать его сильнее… Хотя очевидно, что цель была другая — обескровить российские вооружённые силы, и это не сработало. Но я уверен, что они пытаются… Случится что-то ещё, не знаю, что они сделают. Но они…

ТАКЕР КАРЛСОН: Но если, как с выводом войск из Афганистана, станет совершенно очевидно, что мы проиграли…

ТИМ ДИЛЛОН: Да.

ТАКЕР КАРЛСОН: … что все эти слова, которыми мы бросались последние два с половиной года, были фальшивыми, мы бессильны, мы слабы…

ТИМ ДИЛЛОН: И теперь нам нет никакой веры.

ТАКЕР КАРЛСОН: … это совершенно дискредитирует Тони Блинкена, Хиллари Клинтон…

ТИМ ДИЛЛОН: Да, всех этих людей.

ТАКЕР КАРЛСОН: … Сьюзан Райс. Все монстры, руководящие развалом нашей страны, унижены.

ТИМ ДИЛЛОН: Да!

ТАКЕР КАРЛСОН: Они не могут такого терпеть, потому что речь идёт о них. Не о нас. О них.

ТИМ ДИЛЛОН: Да. Знаете, мы, наверное, выделим ещё больше денег на эту ситуацию. Я даже предвижу такой поворот событий — надеюсь, мы не настолько глупы, чтобы сделать это, но они начинают поговаривать о том, что одними деньгами не обойтись. Не знаю, что будет следующим шагом. То есть мы знаем следующий шаг, но мы его не хотим. Когда люди говорят: «Нам могут потребоваться войска, натовские войска»… Так они и делают, они говорят: «Нам нужны миротворческие силы НАТО». Очень интересно. Недавно они об этом заговорили: «Как насчёт миротворцев НАТО? Давайте введём их туда»»

ТАКЕР КАРЛСОН: Что это значит — ввести «миротворческие войска» во время боевых действий?

ТИМ ДИЛЛОН: Где натовские миротворцы в Газе?

ТАКЕР КАРЛСОН: Они туда ещё не выдвинулись?

ТИМ ДИЛЛОН: Где натовские миротворцы в Рафахе? Их нет? Где они? Миротворцы НАТО на Украине — мы знаем, что за этим последует. Полномасштабная война. Это ужасно. Третья мировая война.

ТАКЕР КАРЛСОН: Но похоже, что к этому всё идёт ускоренными темпами.

Дата выхода в эфир 30 мая 2024 года.