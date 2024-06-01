 

Сопредседатель АдГ – Украина в ЕС добавит проблем в переговорах Запада с Россией

01.06.2024, 7:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Правительство Шольца считает, что Украина выполнила требования к вступлению в ЕС и можно начать переговоры о членстве в союзе. В партии «Альтернатива для Германии» на это смотрят иначе, пишет Deutschland Kurier. Сопредседатель партии Тино Хрупалла не только считает решение поспешным, но и потенциально вредным для мирных переговоров с Россией. Он осудил провокационные заявления западных лидеров об оружии и сообщил, что нельзя создавать впечатление, что Украине от ЕС будет предоставлена прямая военная поддержка.


AP

«Федеральное правительство считает, что требования, предъявляемые Украине к началу переговоров о вступлении в ЕС, выполнены», — пишет немецкая газета Deutschland Kurier. Позиция немецкого правительства, однако, не является политическим консенсусом в Германии. Сопредседатель партии «Альтернативы для Германии», Тино Хрупалла заявил, что не согласен с позицией Берлина по Украине.

По его мнению, приоритетом внешней политики Германии на Украине должно быть установление мира. «На Украине до сих пор идёт война, приоритетом должно быть прекращение боевых действий и установление мира как можно скорее», — цитирует политика Deutschland Kurier. Хрупалла добавляет, что «Россия заявила, что готова к мирным переговорам», но «такие члены ЕС, как Швеция и Франция, делают ставку на эскалацию, поставляя или желая поставлять оружие НАТО для нападения на российскую территорию».

Хрупалла добавляет, что, исходя из этого, ему «непонятна» спешка Германии с принятием Украины в Европейский союз. По его мнению, это может даже ухудшить ситуацию для Украины, осложнить ей переговоры с Россией. «Федеральное правительство не должно сейчас создавать впечатление, что оно хочет принять Украину в ЕС и предоставить ей военную помощь в будущем. В противном случае это создаст дополнительные препятствия на пути к мирному соглашению», — заявляет Тино Хрупалла.


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