Euractiv – Италия высказалась против «бредовой» идеи разрешить Киеву бомбить Россию западным оружием

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Предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием не отражает позицию Италии, приводит Euractiv заявления заместителей премьер-министра страны. Министр иностранных дел Антонио Таяни подчеркнул, что Рим выступает против использования итальянского оружия за пределами Украины, а министр транспорта Маттео Сальвини назвал Борреля «бомбометателем», а его словам — «бредовыми».



AP

Заместители премьер-министра Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини вновь подчеркнули, что заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по украинскому конфликту не отражают позицию Италии, пишет Euractiv. Ранее Боррель поддержал предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга о снятии ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по российской территории.

«Наша позиция предельно ясна: мы не отправим итальянские войска на войну и не разрешаем применять итальянское вооружение за пределами Украины», — подчеркнул министр иностранных дел Таяни. По его словам, таковы условия договоров, заключённых с Киевом, и в Риме внимательно следят за их соблюдением. Он также указал, что Италия выступает за снижение напряжённости на Ближнем Востоке и на Украине.

Министр транспорта Сальвини выразился ещё более резко и назвал Борреля «бомбометателем», а его слова «бредовыми». «Он хочет, чтобы оружие, которое мы отправили для защиты Украины, использовалось для нападения, бомбардировок и убийств на российской территории, — заявил Сальвини. — Он говорит не от моего имени и не от имени народа Италии».