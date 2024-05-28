 

RS – Запад продолжает жертвовать Украиной, несмотря на готовность России к мирному урегулированию

28.05.2024, 16:56, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В 2022 году Запад уже сорвал мирные переговоры РФ и Украины, последствия оказались катастрофическими для Киева. Российская сторона по-прежнему открыта для дипломатии, однако внутриполитические амбиции заставляют администрацию Байдена идти на дальнейшее обострение конфликта.


AP

«Может быть, Путин у двери. Почему Байден игнорирует звонок?» — задаётся вопросом издание Responsible Statecraft. Автор статьи, Бранко Марцетич, подчёркивает: Москва неоднократно давала понять, что готова к мирному урегулированию украинского конфликта, однако Запад, похоже, твёрдо намерен идти на дальнейшее обострение ситуации.

Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею продолжения мирных переговоров, но Киеву пришлось бы смириться с территориальными потерями. «Как бы ни была противна эта перспектива, Соединённым Штатам Америки и их партнёрам, включая украинское руководство, следует незамедлительно воспользоваться этим шансом», — говорится в статье.

В 2022 году вооружённый конфликт вполне мог быть закончен путём переговоров, однако эту возможность проигнорировали, подчёркивает Марцетич. «Мы уже переживаем последствия этого безумия… Результат стал катастрофой для Украины».

Как отмечает Responsible Statecraft, потери Украины, по всей видимости, измеряются сотнями тысяч, хотя точные данные засекречены. «Экономика и инфраструктура парализованы, страна погрязла в огромных долгах перед иностранными государствами, восстановление обойдётся более чем в полтриллиона долларов, демократические институты деградировали — и всё это на фоне надвигающегося социального кризиса из-за быстро состарившегося и искалеченного населения», — отмечает Марцетич.

Тем временем Украина терпит территориальные потери, граждане скрываются от мобилизации, а европейские государства обсуждают возможность депортации украинских беженцев с целью их отправки на фронт. Некоторые страны НАТО, в том числе Франция, поговаривают об отправке своих военнослужащих на Украину — этот шаг мог бы привести к прямому вооружённому противостоянию РФ и Североатлантического альянса, пишет издание.

Responsible Statecraft предупреждает: курс Запада на обострение отношений с Россией может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до ядерной войны. Путин не против дипломатии, но администрация Байдена вряд ли пойдёт на переговоры: в разгар предвыборного сезона в США это могут подать как «поражение, унижение и утрату престижа», — сетует автор статьи.


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