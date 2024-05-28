Байден пытается купить голоса избирателей — но у него ничего не получится

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Джо Байден в панике: пытаясь хоть как-то сократить отставание по рейтингам от Дональда Трампа, он начал делать избирателям щедрые подарки в виде снижения цен на бензин и списания образовательных кредитов, пишет USA Today. По мнению обозревателя газеты, подкупить избирателей у президента не выйдет: они отлично понимают, что подобные взятки придётся в итоге оплачивать им самим.



AP

Несмотря на то, что Джо Байден, судя по большинству опросов, всё сильнее отстаёт от Дональда Трампа по популярности среди избирателей, нынешний президент США продолжает убеждать публику и спонсоров в том, что у него есть хорошие шансы на победу. Между тем, его действия говорят о том, что такой оптимистичный настрой — не более чем притворство, а на деле Байден уже «в панике», пишет USA Today.

Как отмечает обозреватель издания, на прошлой неделе американский лидер анонсировал два шага, которые явно демонстрируют его неуверенность в будущем: он, во-первых, решил разблокировать миллион баррелей бензина из Северо-Западного топливного резерва, чтобы американские граждане аккурат перед выборами смогли подешевле заправить машины, а также объявил об ещё одном раунде списания кредитов на образование.

По мнению автора материала, Байден просто-напросто пытается таким образом купить голоса избирателей, — но оплачивать такие щедрые подарки в итоге придётся им же, ведь в результате их будет ждать усугубление инфляции. Впрочем, судя по свежим социологическим исследованиям, американцы это отлично понимают: по вопросу экономики и, в частности, проблеме роста цен Байден на данный момент уступает Трампу на 14 процентных пунктов. Тем временем, общий рейтинг президента в мае упал до 36%, что стало худшим результатом за последние два года.

Байден сделал ставку на то, что избиратели не станут отдавать голоса за его соперника из-за кризиса, случившегося после выборов 2020 года — однако новая президентская гонка по существу превратилась в референдум о доверии нынешнему президенту, и результаты его работы публику не устраивают, пишет журналист USA Today. Ну а тот факт, что президент вздумал, будто сможет «взятками» заставить людей забыть о четырёх годах провальных решений, просто оскорбителен по отношению к народу, полагает автор.