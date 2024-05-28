 

Politico – страны НАТО требуют от Столтенберга ясности по фонду помощи Украине объёмом в €100 млрд

28.05.2024, 0:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Страны НАТО требуют от генсека альянса Йенса Столтенберга больше ясности по его плану о создании фонда для финансирования Украины на сумму €100 млрд, прежде всего в отношении суммы и способов её распределения, пишет Politico. По словам источников издания, восточноевропейские союзники Украины сдержанно относятся к плану Столтенберга, а намерения Франции и Германии пока неясны.


АР

Союзники по НАТО требуют от генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга внести ясность в план по созданию фонда помощи Украине объёмом €100 млрд за счёт взносов стран альянса в следующие пять лет, пишет Politico.

Как отмечает издание, в последние недели даже некоторые из ближайших восточноевропейских сторонников Украины стали более сдержанно относиться к плану Столтенберга. Они задаются вопросом, «где и как будет получена такая огромная сумма», учитывая, что до саммита в Вашингтоне, на котором должна быть подписана инициатива, осталось всего несколько недель.

Кроме того, неизвестно, поддержат ли этот план Германия и Франция. Так, французское правительство настроено сохранить расходы на оборону в рамках ЕС, а не в рамках НАТО, а канцлер Германии Олаф Шольц не желает тратить на помощь ВСУ больше, чем уже выделено.

По словам чиновников, осведомлённых о ходе обсуждения, страны ожидают, что Столтенберг внесёт большую ясность в свой план в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге в четверг и пятницу. Собеседники издания также отмечают, что переговоры по этой инициативе продолжаются, особенно в отношении суммы и способов её распределения. По словам одного из неназванных чиновников из «дружественной Украине страны», он «не будет удивлён», если сумма в €100 миллиардов в конечном итоге будет пересмотрена.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Теория победы Киева (якобы) оторвана от реальности — а Запад её и вовсе до сих пор не сформулировал

27.05 / Американский экономист – Байден ведёт Америку к энергетическому кризису

27.05 / “Швейцарский полковник” – дружба с Россией могла бы быть выгодной для ЕС — но ему это кажется дикостью

27.05 / В США ищут виновных в афганском провале

27.05 / Современные блокады и наблюдение — Польша представила план укрепления границ с Россией и Белоруссией

27.05 / Глава профсоюза американских пограничников – Байден сам «развёл бардак» на границе, а теперь врёт, что его нельзя быстро устранить

27.05 / ХАМАС нанёс ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на «расправу над мирными жителями» Газы

27.05 / Моральное двуличие — обозреватель Guardian объяснил возмущение США и Израиля запросом МУС ордера на арест Нетаньяху

27.05 / Австралийский эксперт – если Запад не поможет Украине, РФ может победить

26.05 / Сунак пообещал вернуть военный призыв в случае победы на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика