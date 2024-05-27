 

“Швейцарский полковник” – дружба с Россией могла бы быть выгодной для ЕС — но ему это кажется дикостью

27.05.2024, 17:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Политика Запада, основанная то ли на ненависти к России, то ли на страхе перед ней, уже давно изжила себя и не принесла Европе никаких плодов. Более того, попытки изолировать Москву лишь усилили её, сблизив с Китаем. Как объясняет экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии полковник Жак Бо в интервью Dialogue Works, дружба с Россией могла бы быть выгодной для Европы, однако она упорно продолжает выставлять Москву своим врагом.

Для многих европейцев РФ всегда была какой-то странной — уж слишком большая страна. Ещё более очевидно это было в отношении Советского Союза. И поэтому геополитическая ситуация всегда фактически накладывалась на эту всепоглощающую и историческую ненависть или страх перед Россией.

Сегодня многим людям очень трудно даже подумать о том, что мы могли бы дружить с Россией, потому что в их культуре, в их образовании в какой-то степени заложена эта самая ненависть или страх. Я не знаю, что это — ненависть или страх — скорее всего, смесь и того, и другого. 

В любом случае, принятие такой большой страны в такой экономический союз, как ЕС, может стать преимуществом, если вы можете её контролировать. Если у вас это делать не получается, это может стать серьёзной проблемой. Поэтому существуют различные дискуссии по этому поводу, эту проблему можно рассматривать с разных сторон, и есть много аргументов, которые говорят против слишком тесного сближения с Россией. Это вполне объяснимо: думаю, это было бы более выгодно для Европы, но, с другой стороны, можно понять, почему мы сохраняем некоторую дистанцию с Россией.

Как бы то ни было, расчёты Запада оказались неверными. Делать из РФ врага, а не просто конкурента, оказалось неправильной стратегией, потому что в итоге это подтолкнуло Россию в объятия Китая, — и именно это мы теперь и наблюдаем. 

Дата выхода в эфир 26 мая 2024 года.


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