 

Глава профсоюза американских пограничников – Байден сам «развёл бардак» на границе, а теперь врёт, что его нельзя быстро устранить

27.05.2024, 8:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Администрация Джо Байдена сначала спровоцировала миграционный кризис на южных рубежах США, потом два года отказывалась признавать его существование, а ныне — рассказывает, что уже давно пытается его решить, и что урегулирование будет происходить долго, напомнил в эфире Fox News председатель Национального совета работников Пограничной службы США Арт Дель Куэто. Как констатировал Дель Куэто, на самом деле это совсем не так — ведь для того, чтобы снизить число мигрантов, достаточно лишь начать их задерживать, как это сделал в своё время Дональд Трамп.

НИЛ КАВУТО, ведущий Fox News: …включить меру, предполагающую полное закрытие границы при достижении четырёх тысяч пересечений в сутки, а также некоторые другие шаги, в том числе и лишение права на убежище, и притом попытаться всё это сделать за 180 дней, чтобы не ждать несколько лет — в общем, всё то, что президент Байден мог бы сделать в любой момент, но не сделал. Вам это не кажется странным? 

АЛЕХАНДРО МАЙОРКАС, министр внутренней безопасности США: Нил, мы приняли меры уже давно, а миграция — это явление очень динамичное…
 
НИЛ КАВУТО: Но ведь все эти меры были объявлены только на прошлой неделе.
 
АЛЕХАНДРО МАЙОРКАС: …и мы уже видим результаты, но для того, чтобы они закрепились, нужно время. Мы продолжаем принимать меры в рамках наших полномочий. Нужно, чтобы действовать начал конгресс.
 
Итак, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас выступил в защиту президентского курса по границе в разговоре с Нилом ранее на этой неделе — а тем временем, законопроект о границе, который продвигала администрация, по итогам очередного испытательного голосования в сенате не получил одобрения. А тем временем, появились новые кадры, на которых можно видеть, как мигранты бросаются в пограничников в Нью-Мексико камнями и бутылками.

А с нами — председатель Национального совета работников Пограничной службы США Арт Дель Куэто, который нам расскажет, какие у него есть мысли по этому поводу. Арт, рады вас видеть. Знаете, я вот смотрю все эти ролики, которые показывают, что творится на границе — и, должен сказать, они, так сказать, отражают то, что приходится испытывать правоохранительным органам по всей нашей стране: уровень уважения к правоохранителям достиг очередного дна.

АРТ ДЕЛЬ КУЭТО, председатель Национального совета работников Пограничной службы США: Очень точно сказано, именно в этом и заключается проблема. А сохраняется такая ситуация до сих пор потому, что люди, которые нарушают закон, не сталкиваются ни с какими последствиями. Ну а наш министр внутренней безопасности рассказывает, что они уже давно пытаются решить проблему.

Знаете, на самом деле всё это время власти пытались засунуть квадратную формочку в круглое отверстие. Они сами развели этот бардак, потом полтора или два года отрицали, что бардак вообще существует, ну а теперь говорят, что, дескать, проблему так сразу не решить. Нет уж, ребята — вы этот бардак сами развели. Не надо было этого делать.
 
А разве они не могли решить этот бардак одними президентскими указами? Ну то есть, неужели, чтобы всё уладить, действительно нужен отдельный законопроект?

АРТ ДЕЛЬ КУЭТО: Знаете, всё, что с их стороны требуется — и я понимаю, что президентские указы будет принимать сложно, потому что теперь уже нужно договариваться с другими странами, так как они уже всё испортили, — но всё, что от них требуется, это начать задерживать нарушителей…
 
Но ведь такое уже бывало в прошлом! Я прошу прощения, что перебиваю, но мы уже подобное видели — ну, то есть, президент Трамп подписал указы, сам договорился с Мексикой, и в итоге смог наладить режим «Оставайтесь в Мексике».

АРТ ДЕЛЬ КУЭТО: Совершенно верно. Но есть решение на ещё более скорую руку, и оно даже проще: нужно всего лишь начать задерживать людей, начать их задерживать.

Да, я уже слышал довод о том, что, мол, где их вообще держать и откуда брать на это деньги. Но ведь в ту минуту, когда их начнут задерживать, они перестанут приезжать! Они ведь приезжают до сих пор со всего мира потому, что понимают, что всё, что им нужно — сказать: «Прошу убежища», и их после этого отпустят. Но если создать эту угрозу, если будут последствия, если человека не будут отпускать на все четыре стороны, а будут задерживать, приток остановится.

Собственно, президент Трамп так всё и прекратил — он сначала стал нарушителей задерживать. Да, он подписывал указы; да, он сотрудничал с Мексикой и создал этот режим — но ещё до этого всего людей начали задерживать, и число мигрантов стало сокращаться. Вот, как мы всё сделали раньше, и так же можно всё сделать снова.

Дата выхода в эфир 25 мая 2024 года.


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