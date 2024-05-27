Глава профсоюза американских пограничников – Байден сам «развёл бардак» на границе, а теперь врёт, что его нельзя быстро устранить

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Администрация Джо Байдена сначала спровоцировала миграционный кризис на южных рубежах США, потом два года отказывалась признавать его существование, а ныне — рассказывает, что уже давно пытается его решить, и что урегулирование будет происходить долго, напомнил в эфире Fox News председатель Национального совета работников Пограничной службы США Арт Дель Куэто. Как констатировал Дель Куэто, на самом деле это совсем не так — ведь для того, чтобы снизить число мигрантов, достаточно лишь начать их задерживать, как это сделал в своё время Дональд Трамп.

НИЛ КАВУТО, ведущий Fox News: …включить меру, предполагающую полное закрытие границы при достижении четырёх тысяч пересечений в сутки, а также некоторые другие шаги, в том числе и лишение права на убежище, и притом попытаться всё это сделать за 180 дней, чтобы не ждать несколько лет — в общем, всё то, что президент Байден мог бы сделать в любой момент, но не сделал. Вам это не кажется странным?

АЛЕХАНДРО МАЙОРКАС, министр внутренней безопасности США: Нил, мы приняли меры уже давно, а миграция — это явление очень динамичное…



НИЛ КАВУТО: Но ведь все эти меры были объявлены только на прошлой неделе.



АЛЕХАНДРО МАЙОРКАС: …и мы уже видим результаты, но для того, чтобы они закрепились, нужно время. Мы продолжаем принимать меры в рамках наших полномочий. Нужно, чтобы действовать начал конгресс.



Итак, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас выступил в защиту президентского курса по границе в разговоре с Нилом ранее на этой неделе — а тем временем, законопроект о границе, который продвигала администрация, по итогам очередного испытательного голосования в сенате не получил одобрения. А тем временем, появились новые кадры, на которых можно видеть, как мигранты бросаются в пограничников в Нью-Мексико камнями и бутылками.

А с нами — председатель Национального совета работников Пограничной службы США Арт Дель Куэто, который нам расскажет, какие у него есть мысли по этому поводу. Арт, рады вас видеть. Знаете, я вот смотрю все эти ролики, которые показывают, что творится на границе — и, должен сказать, они, так сказать, отражают то, что приходится испытывать правоохранительным органам по всей нашей стране: уровень уважения к правоохранителям достиг очередного дна.

АРТ ДЕЛЬ КУЭТО, председатель Национального совета работников Пограничной службы США: Очень точно сказано, именно в этом и заключается проблема. А сохраняется такая ситуация до сих пор потому, что люди, которые нарушают закон, не сталкиваются ни с какими последствиями. Ну а наш министр внутренней безопасности рассказывает, что они уже давно пытаются решить проблему.

Знаете, на самом деле всё это время власти пытались засунуть квадратную формочку в круглое отверстие. Они сами развели этот бардак, потом полтора или два года отрицали, что бардак вообще существует, ну а теперь говорят, что, дескать, проблему так сразу не решить. Нет уж, ребята — вы этот бардак сами развели. Не надо было этого делать.



А разве они не могли решить этот бардак одними президентскими указами? Ну то есть, неужели, чтобы всё уладить, действительно нужен отдельный законопроект?

АРТ ДЕЛЬ КУЭТО: Знаете, всё, что с их стороны требуется — и я понимаю, что президентские указы будет принимать сложно, потому что теперь уже нужно договариваться с другими странами, так как они уже всё испортили, — но всё, что от них требуется, это начать задерживать нарушителей…



Но ведь такое уже бывало в прошлом! Я прошу прощения, что перебиваю, но мы уже подобное видели — ну, то есть, президент Трамп подписал указы, сам договорился с Мексикой, и в итоге смог наладить режим «Оставайтесь в Мексике».

АРТ ДЕЛЬ КУЭТО: Совершенно верно. Но есть решение на ещё более скорую руку, и оно даже проще: нужно всего лишь начать задерживать людей, начать их задерживать.



Да, я уже слышал довод о том, что, мол, где их вообще держать и откуда брать на это деньги. Но ведь в ту минуту, когда их начнут задерживать, они перестанут приезжать! Они ведь приезжают до сих пор со всего мира потому, что понимают, что всё, что им нужно — сказать: «Прошу убежища», и их после этого отпустят. Но если создать эту угрозу, если будут последствия, если человека не будут отпускать на все четыре стороны, а будут задерживать, приток остановится.



Собственно, президент Трамп так всё и прекратил — он сначала стал нарушителей задерживать. Да, он подписывал указы; да, он сотрудничал с Мексикой и создал этот режим — но ещё до этого всего людей начали задерживать, и число мигрантов стало сокращаться. Вот, как мы всё сделали раньше, и так же можно всё сделать снова.

Дата выхода в эфир 25 мая 2024 года.