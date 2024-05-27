ХАМАС нанёс ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на «расправу над мирными жителями» Газы

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Военное крыло ХАМАС впервые за четыре месяца нанесло ракетный удар по Израилю, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Предполагается, что ракеты были выпущены из Рафаха. Некоторые из них Израилю удалось сбить. Тем не менее, несколько взрывов прогремело в центре Тель-Авива.



AP

Впервые с января в центре Израиля была объявлена ракетная тревога, пишет немецкий телеканал Das Erste. Среди прочего, она коснулась и Тель-Авива. Ракеты, по всей видимости, были выпущены из Рафаха. Ответственность за атаку взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Это первый раз за четыре месяца, когда боевая исламистская террористическая организация ХАМАС выпустила ракеты по Тель-Авиву. Несколько взрывов прогремели в центре города. Также сигналы ракетной тревоги прозвучали в нескольких городах прибрежного мегаполиса. По словам медиков, две женщины получили лёгкие ранения и бросились в укрытия.

По данным израильских военных источников, восемь ракет были выпущены по Тель-Авиву из города Рафах на юге сектора Газа. Некоторые из них были перехвачены. Репортёр информационного агентства AFP в секторе Газа также заметил несколько ракет, выпущенных из Рафаха.

Ответственность за нападение взяли на себя «Бригады Аль-Кассама» — военное крыло ХАМАС, которое заявило о «крупном ракетном ударе» по Тель-Авиву. Это была реакция «на сионистские расправы над мирными жителями», говорится в заявлении группы на канале в Telegram.