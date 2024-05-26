Sky News Australia – Запад стремительно уступает своё влияние Китаю и России

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Запад теряет влияние в пользу процветающего альянса Китая и России, который грозится изменить баланс сил в мире в свою пользу, пишет Sky News Australia. При этом, как полагает издание, ни Австралия, ни её союзники пока не нашли достойный ответ на миссию Китая и РФ по установлению собственного мирового порядка.



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Страны Запада стремительно теряют влияние в пользу «альтернативных центров глобального влияния», — Китая и России, — которые делают ставку на глобальный Юг. При этом, как отмечает Sky News Australia, Западу ещё предстоит найти достойный ответ на деятельность Китая и РФ по установлению собственного мирового порядка, который угрожает «либеральным ценностям и господству доллара США».

Как напоминает издание, в начале мая Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. В течение следующих двух дней после инаугурации он принимал в Москве глав Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы. Их присутствие было призвано продемонстрировать, что у Москвы есть друзья на глобальном Юге. В свою очередь, визит лидера Китая Си Цзиньпина в несколько европейских стран, в том числе в Сербию и Венгрию, в начале месяца, полагает издание, был попыткой Пекина извлечь выгоду из разобщённости Европы.

При этом «кульминационным моментом в геополитической шахматной игре Москвы и Пекина» стал официальный визит Путина в Китай, который был пропитан сочетанием символизма и прагматизма.

Sky News Australia отмечает, что все последние события свидетельствуют о том, что Китай и РФ более сплочены и чувствуют себя более комфортно друг с другом, чем предполагают на Западе, а также активно стремятся укрепить свои отношения с глобальным Югом, — без каких-либо условий. Причём ни у Австралии, ни у её союзников нет ответов на вызов, который бросают им Си Цзиньпин и Владимир Путин.

«Сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены», — отметил китайский лидер перед тем, как покинуть Россию в марте 2023 года. Австралийское издание полагает, что лидеры полны решимости добиться этих перемен, уйти на это могут десятилетия, но «у них есть время, которого нет у Запада».