 

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну

26.05.2024, 20:18, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Выступая на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возвращения в Белый дом прекратит конфликт на Украине в кратчайшие сроки. Республиканец пообещал, что его страна «перестанет тратить сотни миллиардов долларов на участие в чужих войнах», а также заверил общественность, что остановит «марш Джо Байдена к третьей мировой войне».

ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США: И ещё до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я добьюсь урегулирования этой ужасной войны между Россией и Украиной. Мы перестанем тратить сотни миллиардов долларов на участие в чужих войнах и начнём немедленно спасать тысячи и тысячи жизней.

Я привержен восстановлению мира и стабильности и намерен остановить марш Джо Байдена к третьей мировой войне. Вы ведь знаете, что вас ведут прямиком к третьей мировой войне. Вы всё понимаете. Вас приведут к третьей мировой, и это будет война, подобной которой вы ещё не видели, — из-за оружия, из-за серьёзного оружия это будет война, подобной которой ещё не было. Мы этого не допустим.

Дата выхода в эфир 26 мая 2024 года.


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