 

Прибалтика вместе с Финляндией, Норвегией и Польшей создадут «стену дронов» для защиты от «провокаций»

26.05.2024, 13:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На рубежах РФ может появиться «стена дронов». Как пишет французская Le Parisien, о реализации такого инфраструктурного проекта, предназначение которого — пресекать провокационные шаги со стороны «враждебных держав», договорились шесть стран НАТО, включая государства Прибалтики, Польшу, Финляндию и Норвегию.


AP

Шесть стран НАТО договорились о создании «стены дронов» с целью обеспечить оборону своих границ против «провокаций», пишет Le Parisien, ссылаясь на литовские СМИ.

По данным французского издания, в инициативную группу вошли Литва, Латвия и Эстония, а также Финляндия, Норвегия и Польша.

«Стена», которая должна будет протянуться от норвежских до польских рубежей, включит в себя не только физическую инфраструктуру, системы наблюдения и дроны, но и «другие технологии». Проект, по замыслу его создателей, позволит пресечь провокационные действия со стороны «враждебных держав», а также поможет бороться с контрабандой.

Как отмечает Le Parisien, проект, сроки реализации которого пока не известны, был одобрен в связи с опасениями по поводу безопасности в контексте конфликта на Украине.

 


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