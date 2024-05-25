 

Politico – Украина экстрадировала в Польшу организатора коридора для переправки нелегальных мигрантов в ЕС

25.05.2024, 22:00, Новости дня
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Украина экстрадировала в Польшу находившегося в международном розыске организатора переправки нелегальных мигрантов в ЕС через польскую границу, передаёт Politico со ссылкой на Службу безопасности Украины. По версии СБУ, мужчина, который является гражданином одной из стран Южной Азии, после начала СВО в феврале 2022 года организовал коридор для переправки мигрантов, чтобы подорвать европейскую безопасность.


АР

Украина экстрадировала в Польшу организатора канала переправки мигрантов в ЕС через польскую границу, пишет Politico со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По версии следствия, мужчина является гражданином одной из стран Южной Азии, он прибыл на Украину в начале 2000-х годов. После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года он организовал коридор для переправки нелегальных мигрантов, чтобы подорвать европейскую безопасность.

«С помощью своих зарубежных связей бизнесмен организовал массовую незаконную переправку в ЕС людей из стран с высоким террористическим риском. В частности, граждан Непала, Бангладеш и Пакистана», — утверждают в СБУ. Отмечается также, что маршрут пролегал через территорию РФ и Белоруссии, а затем в Польшу. Оттуда мигранты разъезжались по разным европейским странам.

В Польше организатор коридора, находившийся в международном розыске, будет привлечён к ответственности за «преступления, совершённые против европейской безопасности».


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