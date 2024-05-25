 

Le Parisien – в парижском аэропорте Орли из-за забастовки авиадиспетчеров отменят 70% рейсов

25.05.2024, 20:55, Новости дня
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В аэропорте Париж-Орли в субботу и воскресенье будет отменено 70% рейсов, предупреждает Le Parisien. Причиной стала новая забастовка диспетчеров, которые сочли заключённое буквально месяц назад соглашение о повышении зарплат недостаточно справедливым: теперь они требуют, чтобы начальство также обязалось поддерживать достаточную численность штатов.


AP

В результате анонсированной одним из крупнейших профсоюзов авиадиспетчеров забастовки в эти выходные в аэропорте Париж-Орли отменят 70% рейсов, пишет Le Parisien со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Франции.

Как напоминает газета, забастовка началась несмотря на то, что авиадиспетчеры всего месяц назад договорились с начальством о повышении зарплат. На этот раз профсоюзы призывают своих членов требовать обеспечения «адекватной численности штатов», поскольку, по их версии, в заключённое ранее соглашение соответствующие требования не внесены.

По данным Le Parisien, правительство выразило в связи с новой забастовкой досаду. В частности, министр-делегат по вопросам транспорта Патрис Вергриет отметил, что профсоюзы, отказывая призывать легитимность заключенного в конце апреля соглашения о зарплатах, заставляют расплачиваться за свои действия пассажиров, и призвал их проявить ответственность.


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