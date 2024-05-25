 

Ни оружия, ни боеприпасов — WSJ пообщался с бойцами ВСУ на передовой

25.05.2024, 19:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украинские военные признают, что вооружения им хватает ровно на то, чтобы просто защищать пехоту — и то не всегда. Корреспондент The Wall Street Journal Бен Соломон, которому довелось пообщаться с бойцами, отмечает, что без боеприпасов оружие и техника украинцев становятся скорее обузой. При этом украинцы признают, что помощь США пока не оказала никакого эффекта, — более того, бойцы её до сих пор так и не увидели.

БОЕЦ 1: Внимание! Выстрел!

БОЕЦ 2: Выстрел!

Итак, бойцы только что вели огонь и, по их словам, поразили цель.

БОЕЦ 1: Выстрел!

ГОЛОС ПО РАЦИИ: По готовности огонь.

Сейчас будет ответный удар, так что нужно быстрее отсюда уходить.

БОЕЦ 2: Есть! Один.

БЭЗИЛ, боец сухопутных войск Украины: Ведь ни для кого не секрет, что РФ планирует новое наступление. Думаю, если бы начались очень интенсивные обстрелы, то дня за полтора ‒ два максимум этих снарядов уже не будет.

БОЕЦ 1: Выстрел!

Мы находимся на востоке Украины, движемся в направлении артиллерийской позиции. Артиллерия стала самой важной частью этой войны. Но украинцы по всей стране говорят нам, что боеприпасов им не хватает. Так что сегодня мы пообщаемся с некоторыми бойцами, чтобы понять, как они действуют и что им необходимо.

Мы в нескольких милях от линии фронта. Этот артиллерийский расчёт 24-й механизированной бригады ВСУ работает круглые сутки в попытке замедлить наступление российских сил при помощи вот этой самоходной гаубицы М109 «Паладин».

БЭЗИЛ: Ситуация напряжённая. Мы не знаем, чего ждать от противника. Пытаемся их сдержать, но в целом, стараемся просто более-менее стабилизировать ситуацию.

По словам военнослужащих, с которыми нам удалось здесь пообщаться, это — одна из самых важных единиц боевой техники в их арсенале. Проблема в том, что без постоянного притока боеприпасов для поддержания её работы, она становится скорее обузой.

БЭЗИЛ: Противник понял, что у нас стало меньше боеприпасов, и теперь ведёт наступление намного чаще, чем прежде. Поначалу мы их сдерживали намного эффективнее, и у них было намного меньше шансов продвинуться вперёд, чем сейчас.

По словам бойцов, у противника огневое превосходство. На один их артиллерийский залп приходится десять российских. Теперь им приходится экономить на оставшихся снарядах, отдавая приоритет целям, представляющим прямую угрозу.

КИПИШ, боец сухопутных войск Украины: Иногда необходимо использовать артиллерийские снаряды для того, чтобы просто защитить нашу пехоту на передней линии обороны. И иногда хочется, чтобы боекомплект был больше… Больше снарядов, больше парней. Чем больше снарядов, тем меньше ребят погибнет на передовой.

Несколько недель назад американское правительство приняло законопроект, в котором говорится, что США восполнят значительную часть необходимых здесь боеприпасов. Но многие находящиеся здесь бойцы этих поставок пока не видели. Так что потребность в снарядах только растёт.

КИПИШ: Без западных партнёров мы просто не сдержим российский натиск, который нас захлестнул и стучит в наши двери.

Дата выхода в эфир 25 мая 2024 года.


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