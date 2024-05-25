 

Sky News – Ирландия, Норвегия и Испания решили признать Палестину государством

25.05.2024, 18:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Три европейские страны Испания, Ирландия и Норвегия решили признать независимость Палестины, пишет Sky News. При этом ирландский премьер Саймон Харрис выразил уверенность в том, что в ближайшие недели подобное решение примут и другие государства.


AP

Ирландия, Норвегия и Испания приняли решение официально признать Палестину в качестве независимого государства, сообщает Sky News.

Этот шаг, как отмечает издание, побудил Израиль отозвать своих послов из двух европейских стран — Ирландии и Норвегии.

Выступая в среду, ирландский премьер Саймон Харрис заявил: «Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют о том, что мы признаём Государство Палестина, каждый из нас предпримет все необходимые национальные шаги для реализации этого решения. Я уверен, что в ближайшие недели к нам присоединятся другие страны и сделают этот важный шаг».

Между тем ещё во вторник Министерство иностранных дел Израиля предостерегло страны от этого шага, заявив в сообщении в соцсети X (бывший Twitter), что подобное признание «приведёт к ещё большему терроризму, нестабильности в регионе и поставит под угрозу любые перспективы мира».

«Не будьте пешкой в руках ХАМАС», — добавили в израильском внешнеполитическом ведомстве.


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