Много говорят, мало делают — в Германии раскритиковали Францию за скудную помощь Киеву

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Несмотря на громкие заявления, Франция делает относительно мало для помощи Киеву, сказала в интервью Politico председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. При этом она призвала Париж ускорить поставки вооружений на Украину.



AP

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Politico раскритиковала Францию за то, что та скупиться с поставками оружия на Украину.

«У нас есть проблема: в то время как Польша, будучи соседней (для Украины. — ИноТВ) страной, делает много, в то время как Германия делает много, Франция делает относительно мало», — сказала Штрак-Циммерман.

Она призвала Париж ускорить поставки Киеву вооружений.

«У Украины нет времени и всё, всё, всё должно идти гораздо быстрее, — сказала она. — Я ожидаю, что Франция, именно потому, что она является важной страной, не только будет — и я говорю это не в негативном смысле — произносить громкие речи, но и подкрепит свои слова действиями».

Находящийся в Германии Кильский институт мировой экономики, который собирает данные о вкладах стран в военные усилия Киева, оценивает Францию как явно отстающую в вопросах военной помощи. В этой сфере она намного уступает Германии, которую опережают лишь Соединённые Штаты.