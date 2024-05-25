 

Фестиваль “Рыбная неделя” стал частью масштабного проекта “Лето в Москве”

25.05.2024, 13:15, Новости дня
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25 мая сотни человек в оригинальных костюмах проплывут на сапбордах по Водоотводному каналу от Третьяковского причала до памятника Петру Великому и обратно. За регатой будут наблюдать сотни зрителей с набережных и мостов, а также интернет-пользователи со всего мира.

Участникам заплыва предложат сфотографироваться в карнавальных костюмах у баннера сап-регаты перед стартом или после окончания заплыва. Все желающие смогут проголосовать за понравившихся участников. Победителей объявят 29 мая, они получат денежные призы и подарки.

Помимо заплыва на сапах, 25–26 мая и 1–2 июня гости фестиваля смогут также принять участие в любительском чемпионате по рыбной ловле на Большом Графском пруду в Вешняках, на Большом Чертановском пруду и набережной Москвы-реки у парка искусств «Музеон». В эти дни с 14:30 можно будет порыбачить в свое удовольствие, а в 17:00 начнутся соревнования. 25–26 мая и 1 июня в парке на берегу Москвы-реки в Капотне встретятся профессионалы рыбной ловли, которые будут бороться за возможность выиграть миллион рублей.

Помимо этого, начался прием заявок на участие в конкурсе на лучшую сап-экскурсию по водоемам столицы. Знатоки, которые смогут показать город с необычных водных ракурсов и предложат самые интересные маршруты, получат призы и возможность провести собственную экскурсию на сапбордах с друзьями.

Восьмой гастрономический фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» проходит с 24 мая по 2 июня в рамках проекта «Лето в Москве».


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