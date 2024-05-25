Экс-аналитик ЦРУ – Украина — это боксёр-инвалид, который сражается против шестирукого соперника

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Россия воюет не так, как ожидает от неё Запад, — и в этом заключается её важное преимущество, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive эксперт отметил, что у Украины, словно у однорукого бойца, хватает сил наносить удары только в одно место, пока РФ — «парень с шестью руками и тремя ногами» — может атаковать со всех сторон. При этом Киев продолжает обращаться за помощью к Западу, не теряя надежды втянуть его в этот поединок.

Вот вам ещё одна нелепость из слов Зеленского. Он ведёт себя так, будто у них связаны руки, будто они никак не могут наносить удары по России. Хотя, конечно же, никакого запрета нет и никогда не было. Тот факт, что они наносят удары по районам на юге России, как раз и является точной причиной, по которой РФ начала это наступление к северу от Харькова. Путин открыто заявил, что это делается для того, чтобы создать там буферную зону, чтобы украинцы больше не могли обстреливать Белгород и некоторые другие районы. Так что это ясно показывает, что он (Зеленский. — ИноТВ) уже этим занимается.

Поэтому возникает вопрос: зачем он делает такие заявления? Почему он хочет использовать именно это оружие, будь то Storm Shadow, HIMARS или ATACMS? Почему он хочет наносить удары по РФ именно этим оружием, когда он уже вовсю занимается подобным?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Он пытается запугать или пристыдить США, чтобы мы стали делать больше и приняли реальное участие в войне. Украина сейчас находится в такой ситуации… Она похожа на боксёра, но боксёра с одной рукой. Вторая рука у неё ампутирована или сломана, бесполезна, при этом она стоит на одной ноге, и у неё только один глаз. А её противник — парень с шестью руками и тремя ногами. Проблема в том, что одной рукой бить можно, — но куда? Тем временем этот парень с шестью руками будет бить вас с севера, он будет бить вас посередине, он будет бить вас с юга. Он будет наносить удары с севера, юга и посередине одновременно.

Что сейчас делают русские, так это наносят удары по всей линии соприкосновения. А ресурсы Украины не безграничны — они очень ограничены. Поэтому ей приходится размышлять, где же лучше развернуть войска? Сейчас они перебросили часть своих лучших войск в сторону Сум, потому что там сосредоточены русские.

Но русские известны так называемой маскировкой, сокрытием своих действий. Целью может быть просто заманить украинцев, ослабить их позиции в других местах, свести их в одну точку. Но суть заключается в том, что РФ ведёт эту войну не так, как ожидал Запад. РФ ведёт войну так, как она сама решила. И нам стоило бы подготовиться и подумать об этом.

Дата выхода в эфир 24 мая 2024 года.