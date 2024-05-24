 

Китай объявил о военных учениях, с целью предупредить сепаратистов на Тайване о наказании

24.05.2024, 22:28, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Представители армии КНР объясняют их проведение «предупреждением против сепаратистской деятельности, вмешательства и провокаций со стороны внешних сил». Frankfurter Allgemeine считает их ответом на инаугурацию нового президента Тайваня — Лай Циндэ, который представляет партию сторонников независимости острова.


AP

Утром в четверг КНР начала военные учения по окружению Тайваня. «Будут задействованы силы армии, флота, ВВС, ракетных войск и береговой охраны». Немецкая Frankfurter Allgemeine сообщает, что «масштабные манёвры стали первой серьёзной реакцией Народной Республики на инаугурацию президента Тайваня». На последних выборах на острове победил кандидат Лай Циндэ — член Демократической прогрессивной партии, которая представляет сторонников независимости Тайваня.

Пресс-секретарь армии НОАК Ли Си назвал манёвры «суровым наказанием» и «серьёзным предупреждением против сепаратистской деятельности, вмешательства и провокаций со стороны внешних сил». Министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что «все сепаратисты, выступающие за независимость Тайваня, будут пригвождены к позорному столбу истории». Газета полагает, что данные учения не останутся единичным событием в этом году.

В свою очень на острове обвиняют Пекин в «иррациональных провокациях и действиях, подрывающих мир и стабильность в регионе». В своей инаугурационной речи Лай Циндэ подчеркнул, что выступает за сохранение текущего статуса отношений с КНР, и пригласил Пекин к переговорам. По мнению нового президента Тайваня, «Китай должен уважать решение тайваньского народа, мир является единственным выходом». Командование армии острова объявила о контрмерах для того, чтобы «защитить свободу, демократию и суверенитет».


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