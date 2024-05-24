В преддверии досрочных выборов Daily Telegraph пугает британцев Россией и мировой войной

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Мир находится на пороге нового глобального конфликта, поскольку Москва и её союзники пытаются подорвать позиции Запада. Поэтому основными темами на предстоящих внеочередных парламентских выборах в Соединённом Королевстве должны стать вопросы обороны и оснащения армии, пишет обозреватель The Daily Telegraph Кон Кофлин.



AP

Сегодня мир находится в самом опасном положении со времён Карибского кризиса. Поэтому жизненно важно, чтобы вопрос обороны и оснащения вооружённых сил Великобритании заняли центральное место на предстоящих внеочередных парламентских выборах, о которых накануне объявил премьер-министр Риши Сунак, считает обозреватель The Daily Telegraph Кон Кофлин.

Советский Союз прекратил своё существование, а опасность исламского терроризма «снизилась». Но появление новых глобальных угроз означает, что Лондон и его союзники оказались перед лицом множества серьёзных вызовов, которые в конечном итоге могут привести к полномасштабной войне, считает автор статьи.

По его мнению, конфликт на Украине создаёт «вполне реальную перспективу» столкновения между ядерной державой Россией и НАТО. Более того, зарождающийся альянс Москвы с Китаем, Ираном и КНДР оспаривает «многолетнее превосходство» Запада в международных делах.

Все эти события выливаются в прямые проблемы для военных и разведывательных служб Великобритании. Они представляют убедительные причины, почему основные политические партии должны сделать оборону и защиту страны от будущих вызовов одним из ключевых пунктов своих предвыборных манифестов, подчёркивает Кофлин.