Стрелял из-за Украины и работал один — заявил напавший на Фицо

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Напавший на премьер-министра Словакии совершил покушение из-за позиции политика по Украине. Об этом заявляет Bloomberg со ссылкой на документы следствия. Юрай Чинтула, стрелявший в Роберта Фицо подчеркнул, что действовал один, вопреки версиям о подстрекательтсве.

Юрай Чинтула, стрелявший в премьер-министра Словакии признался следствию, что действовал самостоятельно и не собирался убивать Роберта Фицо.

Согласно полученному Bloomberg документу, нападавший выступал против решение премьера об упразднении спецпрокуратуры и так называемого преследования культуры и работников СМИ. А политику правительства Фицо по Украине Чинтула назвал «предательством по отношению к Евросоюзу».

Сейчас 59-летний европейский лидер проходит лечение в отделении интенсивной терапии в Словакии. После четырёх пулевых ранений его состояние стабильное с наметившимся улучшением.