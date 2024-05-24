 

Стрелял из-за Украины и работал один — заявил напавший на Фицо

24.05.2024, 16:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Напавший на премьер-министра Словакии совершил покушение из-за позиции политика по Украине. Об этом заявляет Bloomberg со ссылкой на документы следствия. Юрай Чинтула, стрелявший в Роберта Фицо подчеркнул, что действовал один, вопреки версиям о подстрекательтсве.

Юрай Чинтула, стрелявший в премьер-министра Словакии признался следствию, что действовал самостоятельно и не собирался убивать Роберта Фицо. 

Согласно полученному Bloomberg документу, нападавший выступал против решение премьера об упразднении спецпрокуратуры и так называемого преследования культуры и работников СМИ. А политику правительства Фицо по Украине Чинтула назвал «предательством по отношению к Евросоюзу».

Сейчас 59-летний европейский лидер проходит лечение в отделении интенсивной терапии в Словакии. После четырёх пулевых ранений его состояние стабильное с наметившимся улучшением. 


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