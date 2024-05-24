 

Бывший постпред США при НАТО опасается, что Трамп позволит Путину победить на Украине

24.05.2024, 6:43, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Выборы президента в Америке могут иметь далеко идущие последствия для Украины и всей Европы. Такое мнение в интервью Gzero высказал экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер. По его словам, придя к власти, Дональд Трамп лишит Киев помощи и даст возможность Москве сохранить контроль над присоединёнными территориями.

Как вы думаете, насколько большую уязвимость в этой войне представляют собой выборы в США?

ИВО ДААЛДЕР, бывший постпред США при НАТО: Я думаю, огромную уязвимость. Трамп заявил, что собирается закончить войну за 24 часа, и сделает это следующим образом. Он скажет украинцам: «Больше никакой помощи», а Владимиру Путину: «Оставьте себе то, что у вас есть, но больше ничего не захватывайте».

Я думаю, проблема в том, что ни украинцы, ни русские не будут его слушать, но европейцы будут. А в Европе — и это стало ясно в последние несколько месяцев, — чувствуют себя зажатыми между Путиным и Трампом.

В случае с Трампом, потому что страна больше не хочет и не может надёжно помогать Европе и защищать себя так, как она делала это на протяжении 75 лет. В случае с Путиным, потому что речь идёт о военной экономике, нацеленной на завоевание и использование войны как средства разделения Запада.

И они всё чаще задумываются: «Как мы сами, 450 миллионов человек с сильной экономикой, можем выстоять в мире, где есть ненадёжный и неуверенный союзник в лице США и всё более угрожающая РФ с её военной экспансией?» Вот вопрос, который стоит перед Европой. И он не исчезнет после этих выборов.

Дата публикации 22 мая 2024 года.


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