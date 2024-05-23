Адвокат объяснил причину нового иска Прилучного к Агате Муцениеце

Иск связан с осуществлением несовершеннолетними своих прав, но конкретные претензии актера к Муцениеце не разглашены. Адвокат Сергей Жорин отметил, что дела такого рода, имеющие отношение к личной жизньи, обычно не детализируются, однако предположил, что иск может касаться изменения места жительства детей или установления порядка общения.

По словам Жорина, спор может возникнуть относительно частоты встреч с детьми, возможности общения отца в отсутствие матери, права отца на ночные посещения и других аспектов. Он подчеркнул, что конкретные детали иска неизвестны из-за характера дел, связанных с личной жизнью.

Иск Прилучного стал поводом для обсуждения в СМИ, особенно учитывая интерес к личной жизни знаменитостей. Ранее сообщалось о планах сына Агаты Муцениеце стать актером при поддержке матери. Судебное разбирательство между Прилучным и Муцениеце продолжает привлекать внимание публики, оставляя много вопросов открытыми до выяснения конкретных деталей иска.

Также “Дни.ру” писали о том, что на фоне судебных тяжб Павел наслаждается отдыхом на Сейшельских островах в компании своей молодой жены Зепюр Брутян. Возлюбленная артиста устроила для мужа сюрприз и втайне от него организовала эту поездку. Пока муж и его новая жена наслаждаются роскошным отдыхом в пятизвездочном отеле на острове Маэ, судебное дело продолжает развиваться.