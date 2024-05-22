Сенатор США – Байден пугает афроамериканцев расизмом, чтобы отвлечь их от своей провальной политики

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Выступая перед выпускниками мужского афроамериканского коллежда Морхаус в Атланте, Джо Байден рассказывал о несправедливости системы по отношению к темнокожим. Страшилки про расизм должны были отвлечь слушателей от многочисленных фиаско администрации Байдена, заявляет сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс в интервью Fox Business.

По-моему, речь Байдена была постыдной. Как я уже говорил, это огромная медвежья услуга с его стороны. Морхаус — прекрасный колледж, его выпускники на самом деле добиваются бо́льших успехов, чем в среднем по стране. А он (Байден. — ИноТВ) пытается напоминать о прошлом, как будто сейчас 1950-е или хуже того. Как будто мы живём при законах Джима Кроу. Что вы думаете об этом?

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, сенатор США: Думаю, Ларри, вы совершенно правы, это постыдно. Прежде всего, хочу поздравить этих выпускников. Мне очень жаль, что в день вручения дипломов им пришлось слушать Джо Байдена.

Но вот что важно, Ларри. Джо Байден не может строить свою предвыборную кампанию на том, что он снизил инфляцию, снизил цены на продукты. Он не может сказать этим выпускникам, что стало легче создать малый бизнес, потому что кредиты подешевели. И он не может сказать им, что молодой семье стало легче купить дом. Потому что по всем этим аспектам его политика была провальной или политика Дональда Трампа была успешной.

Итак, что он пытается сделать? Думаю, это оскорбительно для выпускников. Он пытается отвлечь их от того факта, что его президентство было провальным, указывая на расизм и говоря им, что они должны чувствовать себя жертвами, вместо того чтобы злиться на него за политический курс, ухудшивший положение Америки.

Вот, на мой взгляд, одна из самых деструктивных черт этого менталитета жертвы, который, как мы видим, овладевает Демократической партией и представлен в речи Джо Байдена.

Я думаю, Ларри, один из самых здоровых, самых лучших советов, которые мы можем дать нашей молодёжи, звучит так: «Какие бы карты вам ни выпали, хорошие или ужасные, следует быть благодарными. Никто не становится лучше от того, что чувствует себя жертвой и считает, будто ему что-то должны». Нам надо учить людей быть благодарными за то, что у них есть. Что бы это ни было. И я думаю, это такой важный урок, который должны преподавать все руководители. Джо Байден, к сожалению, учит прямо противоположному.

Хорошо сказано про жертв. Он пытается сделать из этих ребят жертв, но они не жертвы!

Дата выхода в эфир 21 мая 2024 года.