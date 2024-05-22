 

Reuters – глава Минфина США призвала немецкие банки строго следить за соблюдением антироссийских санкций

22.05.2024, 17:50, Новости дня
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Глава Минфина США Джанет Йеллен обратилась к немецким банкам с призывом активнее соблюдать антироссийские санкции, пишет Reuters. В частности, она указала на необходимость следить за тем, чтобы ограничительные меры выполнялись филиалами и дочерними компаниями банков за рубежом.


AP

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей немецких банков активизировать свои усилия по соблюдению санкций, направленных на предотвращение обхода Россией ограничительных мер, пишет Reuters.

«Я призываю все учреждения принять более строгие меры по соблюдению требований и усилить внимание к попыткам РФ обойти санкции, — сказала Йеллен. — Я прошу вас обеспечить, чтобы ваша политика соблюдения глобальных санкций строго применялась вашими филиалами и дочерними компаниями за рубежом».

На встрече с банкирами глава Минфина США заверила, что вторичные санкции, ведённые в декабре прошлого года, сорвали усилия Москвы по закупке товаров, необходимых для конфликта на Украине. При этом Йеллен сказала о необходимости провести дополнительную работу в этом направлении.


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