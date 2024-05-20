«Ради демократии» – Блинкен разрешил Зеленскому не проводить выборы

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита на Украину, запомнившегося посещением пиццерии с наци-атрибутикой и песней под гитару, разрешил Владимиру Зеленскому не проводить выборы. Как отмечает Ron Paul Liberty Report, полномочия Зеленского истекают 20 мая, а значит, впредь у США не будет легитимного партнёра на Украине. Но «борцов за демократию» это не смущает.

ДЭНИЕЛ МАКАДАМС, исполнительный директор Института мира и процветания Рона Пола: Участие США в этой прокси-войне оправдывают исключительно тем, что мы должны бороться за украинскую демократию. Мол, Украина сражается за демократию, и нам надо поддержать её во имя демократии.



Мы немного говорили на эту тему вчера, но не совсем об этом аспекте. Американское руководство, политику США по отношению к Украине ждёт кризис, потому что 21 мая, то есть очень скоро, сегодня 16-е, украинская государственная власть потеряет свою демократическую легитимность. Она больше не будет легитимно избранной демократической властью. Для США это проблема, потому что это значит, что, с юридической точки зрения, США не с кем разговаривать на Украине.

В это затруднительное положение вмешался Энтони Блинкен, и мы немного говорили об этом вчера. Он отправился в паб, помузицировал, не осознавая, что поёт песню против политики вмешательств в дела других стран. Он-то думал, что он за. Мы не упоминали об этом вчера, но он посетил пиццерию с нацистскими реликвиями на стене. Об этом мы не говорили. Но это было не очень хорошо.

Но, по моему мнению, главная цель его визита заключалась в том, чтобы побеседовать с властями Украины и попытаться понять, что делать с этой проблемой. С тем, что вы, ребята, не избраны! Потому что вся эта история — про демократию!

Вот почему — выведем на экран первый слайд — администрация Байдена, по сути, решила выполнить эту невозможную задачу таким образом: «Блинкен оправдывает решение Зеленского отменить выборы». Он предпринял незапланированный визит на Украину во вторник и выступил с речью — в ней есть пара очень интересных фрагментов, доктор Пол. Он «выступил с речью, в которой оправдывал решение Зеленского отложить — а я бы сказал, отменить, — выборы».

«Президентские выборы должны были состояться в марте, но не состоялись, и Зеленский останется у власти, после того как его срок закончится 20 мая. Выборы парламента Украины были запланированы на октябрь прошлого года, но их также отменили». Итак, со следующей недели ни парламент, ни президент не будут законно избранными.

РОН ПОЛ, бывший конгрессмен США: Знаете, есть некоторая ирония в том, что наше государство отправит своих людей на Украину, потому что там хотят научиться проводить выборы. Если подумать о том, какой хаос у нас, в каком хаосе мы живём… Половина или даже больше половины населения не верит в легитимность наших собственных выборов, считает, что они всегда сфальсифицированы. Что мы собираемся делать там? Скажем так, им (Украине. — ИноТВ) по ряду причин можно было и не отменять выборы, но разве мы можем показать хороший пример их проведения? Или мы отправимся туда учить их, как фальсифицировать выборы?



Дата выхода в эфир 16 мая 2024 года.