 

Европа будет уговаривать Зеленского дать согласие на переговоры

20.05.2024, 10:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Европейские правительства собираются организовать дипломатическую акцию» в отношении Владимира Зеленского, дабы убедить его допустить возможность переговоров с Москвой, пишет сайт Europe 1. Вместе с тем согласится ли адресат такого послания переквалифицироваться в миротворцы, ещё только предстоит увидеть.


AP

Западные чиновники готовят «скоординированную дипломатическую акцию» с целью убедить Владимира Зеленского хотя бы допустить возможность проведения переговоров с Россией, пишет Europe 1. 

В западных вооружённых силах, по всей видимости, уже окончательно признали, что Украине придётся урегулировать конфликт дипломатическим путём, ведь иначе ей будет угрожать ещё более неприятный сценарий — к примеру, в виде открытия Москвой ещё одного фронта.

Впрочем, как отмечает корреспондент радиостанции, «готов ли украинский лидер сменить костюм героя войны на одеяние миротворца» — пока большой вопрос.


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