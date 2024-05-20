Новый закон о мобилизации пугает украинцев

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На этих выходных на Украине вступил в силу новый закон о военной службе, который должен помочь стране восполнить нехватку военных на фронте. Первым делом предполагается обновить данные, чтобы определить тех, кто годен к военной службе. Однако украинцы не хотят этого делать — они боятся, что их отправят на замену тем, кто погиб на фронте.



AP

Украинской армии не хватает солдат, поэтому теперь в стране вступил в силу закон о мобилизации, который призван помочь исправить ситуацию. Сотни тысяч солдат должны быть призваны в армию. Первым шагом должно стать более точное определение тех, кто годен к военной службе, но даже это может оказаться сложной задачей, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

Согласно новому закону о мобилизации, призывники должны обновить свои адреса регистрации и другие данные в органах власти в течение 60 дней. Это связано с тем, что на Украине есть проблема: власти часто не знают, где находятся призывники. Многие люди годами не живут по месту своей официальной регистрации. Война и вызванные ею бегство и перемещение населения усугубили эту проблему.

«Нет» — так ответили многие мужчины в ходе уличного опроса, проведённого украинскими СМИ, когда их спросили, собираются ли они обновлять свои адреса и личные данные в органах призыва. По словам одного из мужчин, он понимает, что это «неправильно», но не хочет этого делать.

Новый закон вызывает волнения среди населения Украины, объясняет Юлия Засоба, которая предоставляет юридические консультации призывникам. В связи с этим законом изменилось многое, «в том числе и настроение в обществе». Сейчас в день поступает от 100 до 200 звонков: «Вопрос номер один, который интересует людей, — это обновление данных, потому что люди понимают, что теперь это их обязанность».

Лишь немногие хотят открыто говорить о новом законе о мобилизации. На Украине эта тема омрачена страхом и стыдом. В связи со сложившейся ситуацией, «нехваткой ресурсов, тем, что солдаты гибнут, пропадают без вести, попадают в плен или получают ранения, и их нужно заменять», люди боятся, объясняет Засоба. «Они боятся быть заменой».