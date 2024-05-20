Американский конгрессмен – в вопросе помощи Украине Байден надеется выглядеть грозным на фоне провалов во всём остальном мире

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По вопросу конфликта на Украине в разных ситуация президент США Джо Байден говорит разные вещи, стремясь извлечь из этого политическую выгоду для себя, заявил в интервью Fox News член палаты представителей США Майкл Уолтц. По словам Уолтца, Байден уверен, что это придаёт ему грозный вид на фоне провалов в Афганистане, на Ближнем Востоке и во всём остальном мире.

Мне трудно это понять, я вижу вывод войск по всему миру, вижу предсказуемость, вижу умиротворение во многих областях, но ещё есть Украина. Я слышу, что вы призываете к вливанию помощи. Но даже если Путин решит, что это возможность для него, этот вопрос кажется единственным, по которому Джо Байден — да и не только демократы, но и республиканцы — занял высокомерное положение.

МАЙКЛ УОЛТЦ, член палаты представителей конгресса США: Что ж, это так. Но в разных ситуациях он говорит разные вещи. Он говорит: «Украина, я дам вам оружие, но не дам оружие, которого было бы достаточно для победы. Я дам вам оружие, но вы не можете атаковать объекты энергетической инфраструктуры России». Он говорит: «Я потребую это от американского народа», потому что думает, что это помогает ему с политической точки зрения. Говорит: «Я потребую, чтобы американский народ поглубже залез в свои карманы», а республиканцы пытаются этому помешать, «но я не буду ничего говорить европейцам и потребую, чтобы они глубже залезли в свои карманы».



Так что в разных ситуациях он говорит разные вещи, потому что считает, что это придаёт ему грозный вид на фоне провалов в Афганистане, на Ближнем Востоке и во всём остальном мире.

Дата выхода в эфир 19 мая 2024 года.