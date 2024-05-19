France 24 – «поздновато» — вступивший в силу на Украине закон о мобилизации уже не поможет Киеву

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Новый закон о мобилизации, который теперь действует на Украине, вряд ли позволит ВСУ восстановить численность в ближайшей перспективе, считает редактор France 24 Дуглас Херберт. Как полагает журналист, закон возымел действие слишком поздно — ведь Украина из-за недавних успехов РФ оказалась в критическом положении, и ей просто не хватит времени, чтобы нормально подготовить новобранцев.

А пока Украина сталкивается со всё более жёстким давлением на поле боя, сегодня в стране вступает в силу новый закон о мобилизации. Закон предусматривает снижение минимального возраста подлежащих мобилизации мужчин с 27 до 25 лет, а также ужесточение карательных мер для лиц, уличённых в уклонении от призыва. Президент Зеленский надеется при помощи закона пополнить ряды вооружённых сил, истощённые двумя годами боевых действий, по итогам которых многие солдаты погибли, были ранены или же измотаны отсутствием отдыха.

Подробнее нам обо всём этом сейчас расскажет Дуглас Херберт, редактор нашей дирекции по международным делам. Дуглас, большое спасибо, что зашли к нам в студию. Итак, сегодня вступает в силу такой вот новый закон о мобилизации. Хватит ли его, чтобы восстановить численность войск?

ДУГЛАС ХЕРБЕРТ, редактор дирекции France 24 по международным делам: В самой краткосрочной перспективе — вероятно, не хватит. И считаю я так вот почему: украинские войска сейчас уже просто отчаянно разыскивают новобранцев, дабы, как вы и сказали, восстановить свои ряды, которые очень сильно поредели. Вспомните, потери, согласно сообщениям прессы, достигли многих десятков тысяч человек ранеными и убитыми, а ведь кое-кто среди этих мужчин служит с самого начала конфликта, который идёт уже больше двух лет, и ни разу не получил передышки.



А проблема вот в чём: в этом новом законе, да, есть положение о снижении минимального возраста подлежащих мобилизации граждан с 27 до 25 лет; а кроме того, Зеленский — и это, видимо, не просто совпадение — только вчера подписал закон, который даёт возможность набирать в войска осужденных, правда не за самые жестокие преступления вроде изнасилований или убийств, а за менее тяжкие; им даётся возможность пойти на службу и, быть может, получить досрочное освобождение по окончанию службы. Этот закон, вероятно, позволит собрать ещё 20 тысяч человек. Вот только по многим оценкам Украине, вероятно, понадобятся несколько сотен тысяч новобранцев, чтобы достичь паритета с многократно превосходящими её в плане численности и оснащённости российскими войсками. А россияне, как мы помним, в последнее время продвигаются вперёд — в особенности, в рамках нового наступления в северо-восточных районах вокруг Харькова.



Украина сейчас в критическом состоянии — времени у неё очень мало. А ведь этих мужчин нужно будет ещё и подготовить, для чего потребуется несколько месяцев. Разумеется, можно как-то потренировать их месяц и отправить защищать Украину толком не подготовленных солдат, но пострадает эффективность: грань тут получается очень тонкая, и решение будет принять очень сложно.



В общем, по моему мнению, для таких мер поздновато. Да, закон о мобилизации Киеву был нужен, и с этим никто не спорит; вопрос — в том, какова будет механика всего процесса, какова будет его логистика и, в общем-то, в том, как будет развиваться ситуация в зоне конфликта на фоне российского, тут по-другому не скажешь, натиска, который в последнее время становится всё более мощным.

Дата выхода в эфир 19 мая 2024 года.